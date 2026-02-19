Marchas en Bogotá paralizan la movilidad y la operación de TransMilenio en varios puntos de la ciudad

Este jueves 19 de febrero de 2026, varias manifestaciones se han realizado en la ciudad de Bogotá, afectando la movilidad y la operación de TransMilenio. Durante la tarde de hoy se registran marchas en puntos como la avenida El Dorado, carrera Séptima, carrera 13, calle 72, entre otros.

Marchas en Bogotá: así está la movilidad y la operación de TransMilenio

Corte 4:17 p.m.

Se presentan afectaciones viales por manifestaciones en: Carrera 7 con calle 28, avanzan en contravía. Calle 26 con carrera 19, Occidente - Oriente, avanzan.

Corte 4:00 p.m.

Se presentan afectaciones viales por manifestaciones en:Carrera 7 con calle 34, Norte - Sur, avanzan.Calle 26 con NQS, Occidente - Oriente, avanzan.

Corte 3:35 p. m. TranMilenio

U. Nacional – Calle 26

Por manifestación ajena a la operación, la flota troncal se encuentra detenida en las estaciones Corferias y Concejo de Bogotá.

Plaza de Bolívar

Las rutas de TransMiZonal del sector mantienen desvíos. Carrera 7

Por manifestación ajena a la operación a la altura de la carrera 7 con calle 45, los servicios duales y de TransMiZonal del sector realizan desvíos.

TransMilenio 3:23 p. m.

Manifestaciones ajenas a la operación - Plaza de Bolívar Por manifestación ajena a la operación, los servicios de TransMiZonal realizan desvíos en el sector.

Carrera 7

Manifestación se moviliza sobre la calle 51. Los servicios duales y de TransMiZonal del sector mantienen desvíos.

Corte 3:22 p.m.

Se presentan manifestaciones por la calle 26 con carrera 33, en sentido Occidente-Oriente. Autoridades recomiendan tomar rutas alternas como la Carrera 40, Av. Américas y Calle 19.

Corte 3:16 p. m.

Plaza de Bolívar

Manifestantes que se desplazaban por las vías, se concentran en el centro de la ciudad; otros grupos continúan desplazándose hacia la Plaza por lo que las rutas de TransMiZonal realizan desvíos

Carrera 7 con 70

Manifestantes continúan con su recorrido hacia el sur y a la hora se desplazan por la calle 51. Los servicios duales y de TransMiZonal qué transitan por el sector realizan desvíos

Corte 3:15 p. m.

Se presenta manifestación y avanza por la Calle 26 con carrera 33, en sentido occidente - oriente, generando afectación vial.

Rutas alternas: Carrera 40, Av. Américas y/o Calle 19

Autoridades realizan acompañamiento.

Corte 3:08 p. m.

Continúan las afectaciones viales por manifestaciones en:

Carrera 7 con calle 57, norte - sur, avanzan. Carrera 7 con calle 26, avanzan.

👮Agentes Civiles y Grupo Guía gestionan el tráfico en los diferentes puntos.

Corte 2:34 p. m.

Actualización

Se presentan afectaciones viales por manifestaciones en:

Carrera 7 con calle 63, Norte - Sur, avanzan. Carrera 7 con calle 28, Sur - Norte, avanzan en contravía.

Agentes Civiles y Grupo Guía gestionan el tráfico en los diferentes

Corte 2:14 p. m.

Plaza de Bolívar

Manifestantes que se desplazaban por las vías, se concentran en el centro de la ciudad; las rutas duales y de TransMiZonal retoman sus recorridos

Carrera 7 con 70

A la hora las rutas duales y de TransMiZonal qué transitan por el sector realizan desvíos por marcha hacia el sur

Corte 1:52 p. m.

Se presenta manifestación y avanza por la calle 72 con carrera 9, en sentido Occidente - Oriente, generando afectación vial en la calzada.

Rutas alternas: Carrera 24 y Calle 63.

Grupo Guía gestiona el tráfico en la zona.

Corte 1:45 p. m.

Se presenta manifestación y avanza por la calle 72 con carrera 9, en sentido occidente - oriente, generando afectación vial en la calzada.

-Rutas alternas: Carrera 24 y Calle 63.

Corte 1:22 p. m.

Manifestantes avanzan por la calle 19 con carrera 10, en sentido occidente - oriente, generando afectación vial en la calzada.

Agentes Civiles y Grupo Guía gestionando el tráfico en el punto.