Nuevo avance del Metro de Bogotá: este 20 de febrero inicia el izaje de dovelas en av. Boyacá con av. Primero de Mayo

Obras Metro: este 20 de febrero inicia el izaje de dovelas en av. Boyacá con av. Primero de Mayo

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá ya alcanza un 72.13%. Ahora, para continuar con su avance, se realizará el izaje de las dovelas que conforman el viaducto en la avenida Boyacá con avenida Primero de Mayo.

Estas actividades de obra se harán en dos etapas, y en horario nocturno de 11:00 p. m. a 4:00 a. m., una después de la otra:

En la etapa 1, se hará el cierre total de la calzada occidental de la avenida Boyacá a la altura de la avenida Primero de Mayo. Además, se hará el cierre total del andén y la ciclorruta en el mismo sector.

En la etapa 2, se hará el cierre total de la calzada oriental de la avenida Boyacá con avenida Primero de Mayo, así como el cierre total del andén y espacio público.

Desvío al occidente:

Quienes transiten por la avenida Boyacá al norte, y quieran tomar hacia el occidente de la ciudad, deberán tomar al oriente la calle 2A sur, hasta la carrera 71D donde seguirán hacia el sur y retomarán hacia el occidente por la calle 8 sur, la cual desemboca en la avenida Primero de Mayo hacia el occidente de la ciudad.

Desvío al oriente:

Los vehículos que transiten por la avenida Boyacá hacia el sur, y tengan que tomar al oriente lo podrán hacer a la altura de la calle 37 sur, para seguir por la carrera 70B, hasta la calle 31 sur, por donde podrán seguir hacia el oriente.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad aseguró que garantizará un sendero compartido por peatones y ciclistas sobre el andén y el ingreso a los residentes del sector. La ciudadanía puede conocer más información acerca del desarrollo de las obras visitando la oficina de atención al ciudadano ubicada en la calle 26 sur No. 68I-12/18 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m.