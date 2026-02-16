Salario mínimo móvil en Colombia: así funcionaría la propuesta de Gustavo Petro

Luego de que el Consejo de Estado suspendiera el incremento salarial del 23,7 %, el presidente Gustavo Petro anunció durante su alocución de este domingo que el Gobierno expedirá un nuevo decreto transitorio para garantizar la estabilidad de los ingresos de los trabajadores. En su intervención, el mandatario también presentó oficialmente la figura del salario mínimo móvil, una propuesta que busca transformar el modelo tradicional de remuneración en Colombia.

Según explicó Petro, el objetivo de esta iniciativa es que el salario mínimo deje de ser una cifra fija que se actualiza una vez al año y pase a convertirse en un valor dinámico, capaz de ajustarse de manera constante a las condiciones económicas del país. La intención es que el ingreso real de los trabajadores no se vea afectado por fenómenos como la inflación o el aumento en el costo de vida.

¿Qué es el salario mínimo móvil y cómo funcionaría?

El salario mínimo móvil se basa en un principio de flexibilidad. A diferencia del esquema actual, en el que el aumento se define anualmente, esta figura permitiría que el salario se modifique cuando cambien las variables económicas. “Móvil significa que si varían las condiciones, varía también el salario; debe mantener esa flexibilidad”, explicó el presidente durante su discurso.

El propósito central de este modelo es proteger el poder adquisitivo del pueblo trabajador y asegurar que los ingresos siempre permitan cubrir la canasta familiar vital, es decir, el conjunto de bienes y servicios básicos necesarios para una vida digna. Para ello, el Gobierno tomaría como referencia los indicadores técnicos del DANE, especialmente aquellos relacionados con inflación, costo de vida y consumo de los hogares.

De acuerdo con Petro, la movilidad salarial permitiría que la remuneración no pierda valor real con el paso del tiempo, algo que históricamente ha ocurrido cuando los ajustes anuales no logran compensar el alza de precios. En ese sentido, el salario dejaría de ser solo un número nominal y pasaría a ser un instrumento de justicia social y protección económica.

El salario vital para 2026

El presidente confirmó que el nuevo decreto mantendría, de manera inicial, el valor del llamado salario vital fijado para 2026 en dos millones de pesos mensuales. Sin embargo, advirtió que esta cifra podría ser modificada al alza una vez se presenten nuevos estudios técnicos ante el Consejo de Estado.

“Si queremos cerrar la brecha ahora, el salario mínimo vital debería ser de 2.155.000 pesos mensuales”, escribió el mandatario en sus redes sociales antes de la alocución. Esta afirmación refuerza la idea de que el Gobierno busca que el salario no solo cubra lo básico, sino que contribuya a reducir las desigualdades económicas.

Diálogo y movilización nacional

Para definir el futuro del salario mínimo móvil, el Gobierno convocó a la Comisión de Concertación, un espacio en el que participarán el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, representantes de los sindicatos y delegados de los gremios económicos. El encuentro, programado para este lunes, tendrá como objetivo analizar la viabilidad jurídica y económica del nuevo modelo.

“No obstante, se puede hacer un pacto, indudablemente oiremos, pero inmediatamente después haremos el decreto nuevo transitorio”, enfatizó Petro, dejando claro que el Ejecutivo avanzará en la medida incluso si no se logra un consenso pleno entre las partes.

Finalmente, el presidente hizo un llamado a la ciudadanía para que este jueves participe en una movilización nacional en defensa del salario. Según el mandatario, la implementación del salario mínimo móvil no depende únicamente de decisiones técnicas o legales, sino también de la fuerza del pueblo trabajador en las calles.

Para el Gobierno, esta propuesta representa una conquista histórica, ya que redefine la forma en que se concibe el ingreso mínimo en Colombia y abre un nuevo debate sobre la relación entre salario, inflación y bienestar social.