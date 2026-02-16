Impresionante: Cocinero de los ‘sayayines’ del antiguo Bronx reveló que lo obligaron a cocinar cuerpos humanos y a comerlos

Oscar Rosas, fue cocinero de los sayayines en el Bronx de Bogotá. (Foto: Captura de Los Informantes 15 de febrero de 2026)

Este domingo, 15 de febrero, se conoció el impresionante relato de Oscar Rosas, quien por más de una década estuvo consumido por las drogas y llegó a lo más profundo en el antiguo Bronx en el centro de Bogotá. Reveló que fue el cocinero de los ‘sayayines’, quienes lo obligaron hasta a comerse los cuerpos humanos.

A los Informantes, Rosas aseguró que vivió tres años bajo la tierra, en un sótano en donde lo obligaron a preparar la carne humana.

Oscar recordó la primera vez que le entregaron carne humana y le dieron la orden de prepararla. “Una bolsa de cuero la extiendo, cojo el ajo y una cebolla, pero cuando veo la carne, era un cuerpo humano deshuesado, completico. Sin pies, cabeza, sin manos. Veo al sayayín y viene con una culata y me mete un culatazo en el cuello. Le dije, ‘no voy a cocinar eso. cómo se le ocurre eso es una piel humana. Me dijo: ‘no solo lo va cocinar, lo va a probar y lo va a comer, o no lo vamos a comer a usted’. Tres años duré allá abajo”, relató a Los Informantes.

Confirmó varias veces que en ese sótano en el que permaneció estuvo “cocinando gente”.

“Es un ritual satánico, con sacrificio humano, para obtener usted beneficios y poderes. Pero, lo más duro de eso es que dentro de ellos es que se pelean a punta de rituales satánicos. No respetaban ni al duro del Bronx. Yo porque nunca tuve la oportunidad de hablar eso, pero para el que más se comían era para el duro del Bronx, al que les daba de comer”, agregó.

Considera que esos rituales satánicos fueron los que terminaron acabando con el Bronx. Además, también se conoció que les servían en bandejas pedazos de carne humana a los habitantes de calle que estaban en los alrededores.

El 28 de mayo se cumplen 10 años de la operación que desmanteló el Bronx en Bogotá, en donde se comerciaba droga, niños y niñas para explotación sexual, asesinaban a personas, las desaparecían y se comían a seres humanos.

“Llegaban muchos extranjeros. Era un restaurante caníbal”, dijo Rosas.