Megaintervención en Suba: 70 celulares incautados y cierre de cinco establecimientos.

La Policía Nacional adelantó una intervención con más de 400 uniformados en el sector conocido como La Pajarera, en la localidad de Suba, con el fin de fortalecer la seguridad y contrarrestar diferentes delitos.

Durante la actividad fueron incautados en locales comerciales 70 celulares, de los cuales 20 registraban reporte por hurto y 50 presentaban manipulación o adulteración en su numeración. Asimismo, se incautó una motocicleta por falsedad marcaria, ya que sus sistemas de identificación presentaban alteraciones.

En el desarrollo del procedimiento se impusieron 52 comparendos por infracciones de tránsito y se realizaron seis inmovilizaciones. De igual forma, se efectuaron cinco suspensiones temporales de la actividad económica a establecimientos que no contaban con la documentación requerida para su funcionamiento.

Además, seis personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP) y se incautaron cuatro armas blancas.

Policía de Bogotá desmantela parqueadero ilegal con vehículos hurtados en Ciudad Bolívar

En otro operativo, uniformados de la Policía de Bogotá adscritos a la estación de Ciudad Bolívar lograron la captura de cinco personas y la recuperación de dos vehículos que presentaban inconsistencias en sus sistemas de identificación. Según las autoridades, los detenidos eran responsables de un parqueadero, en el que se hallaron vehículos con reporte de hurto y autopartes.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Paraíso, después de que la comunidad alertara sobre varios carros que, al parecer, figuraban como hurtados y se encontraban en un lote utilizado como parqueadero. Con el apoyo del grupo especializado en automotores de la SIJÍN de la Policía de Bogotá se hizo la inspección técnica y se pudo establecer que los vehículos presentaban alteraciones en los números de chasis y motor, los cuales no correspondían con las placas instaladas.