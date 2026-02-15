Cae peligroso delincuentes que intimidaba a comerciantes con un revólver para robarlos en Bogotá

Mediante actividades de registro y control, la patrulla de vigilancia adscrita a la Estación de Policía San Cristóbal logró la captura de una persona de 45 años por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en el barrio Santa Rita en Bogotá.

Gracias a una llamada ciudadana a la Línea de Emergencias 123, los uniformados fueron alertados sobre un hombre que, al parecer, en diferentes oportunidades intimidaba con un arma de fuego que escondía entre su ropa, al administrador de un establecimiento y, mediante amenazas, sustraía elementos. Al notar la presencia policial, la designada emprendió la huida, pero minutos después fue interceptado.

Al realizarle el respectivo registro a la persona, se le halló en su poder un revólver calibre 38. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente junto con el arma incautada. Es de anotar que esta persona presenta antecedentes por hurto calificado y agravado.

Autoridades alertan sobre modalidades de fraude digital en ventas por redes sociales

La Policía de Bogotá alerta a la ciudadanía sobre modalidades de estafa que, aunque no son nuevas, han sido reactivadas y adaptadas por delincuentes para afectar a personas que venden productos o servicios mediante redes sociales y plataformas digitales. A continuación, le contamos sobre dos formas de estafa digital de las cuales debe estar alerta.

‘Cheque sin fondos’

La primera es conocida como ‘cheque sin fondos’. En esta modalidad, el estafador consigna un título valor en la cuenta de la víctima. Pese a que la entidad bancaria notifica el ingreso del cheque, los recursos no se encuentran disponibles hasta que culmina el proceso de canje. Días después, el banco informa que el título carece de fondos; sin embargo, el bien ya ha sido entregado o despachado.

Esta práctica delictiva se presenta con mayor frecuencia los jueves, viernes o durante fines de semana con puente festivo, aprovechando los tiempos del sistema financiero y los días no hábiles para generar una falsa percepción de pago mientras se concreta la negociación. Al inicio de la semana siguiente, la entidad financiera confirma que el dinero no fue abonado.

‘Falso Nequi’

De igual forma, se identifica la modalidad conocida como ‘falso Nequi’, en la que el delincuente remite un comprobante digital adulterado que simula una transferencia electrónica exitosa. La víctima, al no verificar directamente con la entidad financiera la disponibilidad real de los recursos procede a entregar la mercancía sin haber recibido el pago.

En la mayoría de los casos, las negociaciones se desarrollan a distancia. Los estafadores evitan solicitar descuentos con el fin de generar confianza. En transacciones relacionadas con vehículos incluso se ofrecen a gestionar trámites de traspaso ante las autoridades de tránsito como estrategia para reforzar la credibilidad del engaño.

En 2025 se realizaron 62 capturas por el delito de estafa, mientras que en lo corrido de 2026 se han efectuado cinco capturas. En cuanto a estas dos modalidades de estafa digital, durante 2025 se reportaron 7.584 casos, y en lo corrido de 2026 se han registrado 168 casos.