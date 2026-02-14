Ojo: tenga en cuenta cómo quedaron las tarifas de taxi en Bogotá mediante taxímetro y plataforma

Desde el jueves 12 de febrero quedó en firme el Decreto Distrital 042 de 2026, mediante el cual la Administración Distrital fija lastarifas del servicio público individual de pasajeros en taxi en Bogotá para la presente vigencia.

La actualización tarifaria se definió a partir de un estudio técnico adelantado durante 2025, que integró los resultados de encuestas de mercado, el comportamiento de las variables macroeconómicas y el salario mínimo legal vigente de ese año.

Este análisis permitió establecer valores de referencia que buscan garantizar sostenibilidad para el sector y transparencia para los usuarios.

El servicio cuenta con dos parámetros de cobro: mediante taxímetro y a través de plataforma tecnológica. Las tarifas y condiciones específicas están consignadas en las tablas técnicas correspondientes, lo que asegura claridad en la liquidación del servicio tanto para los usuarios como para los conductores.

Cobro mediante taxímetro

Cobro mediante plataforma tecnológica

Se intensifican obras del Metro entre calle Primera y sector de Héroes en av. Caracas

La ejecución de la obra más importante del país, que con corte al 31 de enero de 2026 registró un avance del 72,13%, se intensifica a lo largo del corredor nororiental de la ciudad, entre la calle Primera y el sector de los Héroes, marcando un ritmo de construcción cada vez más acelerado y visible para la ciudadanía que reside y recorre esta importante vía de Bogotá.

Además de las columnas y demás actividades de obra que desde el año 2024 comenzaron a transformar el paisaje urbano de la Caracas, los bogotanos hoy son testigos de la operación simultánea de tres imponentes vigas lanzadoras que conforman los vanos del viaducto a la altura de las calles 34, 57 y 64.

En los próximos días se realizará el montaje de una más, entre las calles 4 y 5, y en el segundo semestre dos lanzadoras más se sumarán a la construcción de la estructura del viaducto, lo que permitirá completar un total de cinco vigas lanzadoras operando de manera simultánea en este corredor.