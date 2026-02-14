Acusan a un hombre de captar mujeres con supuestas ofertas laborales para abusarlas sexualmente en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Kardyn Daniel Montilla Baquero, como presunto responsable del abuso sexual y posterior crimen de una mujer, cuyo cuerpo fue hallado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, el 8 de noviembre de 2024.

La víctima fue citada por el hoy procesado para concretar una supuesta oferta laboral como modelo. Sin embargo, al llegar al punto indicado, el hombre la habría dirigido a una zona boscosa, sometido a vejámenes sexuales, golpeado y asfixiado hasta causarle la muerte.

Los elementos materiales probatorios indican que también estaría implicado en el ataque a otras siete mujeres que fueron captadas con falsas promesas de empleo y de remuneraciones de hasta 4.000.000 pesos. En estos casos ocurridos entre abril y diciembre de 2024, en la localidad de Ciudad Bolívar, las víctimas también fueron golpeadas, abusadas sexualmente, extorsionadas y abandonadas en áreas despobladas

En atención a los elementos materiales probatorios obtenidos por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Montilla Baquero aceptó de manera libre y voluntaria los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal.

El hombre continuará privado de la libertad en establecimiento carcelario y en marzo un juez penal de conocimiento dará el sentido de fallo. En los próximos días será acusado por otros ocho eventos delictivos relacionados con delitos sexuales.

Presunto responsable de abusar sexualmente a una menor de edad y grabar las agresiones fue judicializado

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre por su presunta responsabilidad en abusar sexualmente a una niña de 6 años y grabar las agresiones.

Una fiscal de la Seccional Putumayo le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual abusivo con menor de 14 años, ambas conductas agravadas, además de pornografía con persona menor de 18 años. El procesado no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, se evidenció que entre enero y junio de 2025, en Puerto Asís (Putumayo) este hombre, al parecer, sometió a la niña a diversos vejámenes sexuales.

El presunto agresor de 40 años, fue capturado por la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca) y le fue incautado un celular.