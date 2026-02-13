Bogotá

Movilidad Bogotá: accidentes en varios puntos de la ciudad genera caos vehicular y retrasos en TransMilenio

Así está el panorama en las principales vías de la capital colombiana.

Varios accidentes en Bogotá han dificultado la movilidad hoy viernes 13 de febrero.
Por Kewin Alarcón

Durante la mañana de hoy viernes 13 de febrero de 2026, se presenta un accidente de tránsito o siniestro vial con una persona fallecida en la avenida NQS con calle 47. Además, continúa la alta congestión para el ingreso a la ciudad por la avenida calle 80 tras un accidente de tránsito durante la madrugada de hoy. Esta situaciones pueden generar afectaciones en algunos servicios TransMizonales o troncales de TransMilenio.

Movilidad Bogotá hoy viernes 13 de febrero

Corte 11:23 a.m.

Continúa el cierre preventivo en la av. Boyacá con calle 3A, en sentido sur - norte, debido a incendio vehicular.

Rutas alternas: Av. Primero de Mayo y Carrera 68.

Corte 10:59 a. m.

Actualización Calle 80

A la hora disminuye la congestión en el corredor. La ruta dual DL81 retoma su recorrido habitual y se cancelan los desvíos de las rutas de TransMiZonal D208, C153 y C154.

Corte 10:38 a.m.

Se presenta incendio vehicular (camión), en la localidad de Kennedy, en la Av. Boyacá con Calle 3A, en sentido Sur - Norte. Se realiza cierre vial preventivo en la calzada lenta.

Corte 10:11 a. m.

Continúan las labores de investigación por parte de criminalística en la NQS con calle 47, en sentido sur-norte. 

Rutas alternas: calle 26, carrera 50 y carrera 7.

Corte 9:30 a. m.

Se realiza cierre vial en la NQS con calle 45, en sentido sur - norte, grupo de criminalística realiza labores de investigación debido a siniestro vial con fatalidad.

Rutas alternas: Calle 26 y Carrera 50.

Corte 9:09 a. m.

Se presenta siniestro vial con fatalidad en la avenida NQS o carrera 30 con calle 47, en sentido sur a norte, entre volqueta y motociclista. 

Rutas alternas: Se recomienda tomar la calle 26 y carrera 50. Agentes Civiles, Grupo Guía y Tránsito en el punto.

Alta congestión en la avenida calle 80 para ingreso a Bogotá por accidente de tránsito

Corte 10:05 a. m.

Continúa la gestión del tráfico por parte del Grupo Guía en el corredor de la Calle 80 en las intersecciones de las carreras 120 y 114.

Corte 9:39 a. m.

La ruta Dual DL81 realiza retornos en las carreras 102 y 107.

Las rutas de TransMiZonal D208, C153 y C154 realizan desvíos y tienen retrasos en su operación

Se recomienda a conductores que ingresan a la capital por el occidente, tomar vías alternas como la avenida calle 13 o Vía Cota-Suba.

Corte 8:43 a. m.

Actualización; Tránsito, Grupo Guía y Agentes Civiles continúan gestionando el tráfico en Cundinamarca para mejorar las condiciones de movilidad en el corredor de la avenida calle 80, ingresando y saliendo de la ciudad.

Rutas alternas: Calle 13 o Vía Suba-Cota.

