Video: desmantelan ‘deshuesadero’ de motocicletas en el barrio 7 de Agosto en Bogotá

La Policía de Bogotá logró la captura de ocho personas en la localidad de Los Mártires. Los uniformados fueron alertados mediante la Línea de Emergencias 123 sobre el posible hurto de una motocicleta mientras adelantaban labores de patrullaje en las inmediaciones del barrio La Favorita. Inmediatamente se desplegó un ‘plan candado’ para lograr la ubicación del responsable.

En medio del procedimiento, los uniformados observaron una bodega abierta con varias personas dentro y fuera. Uno de estos ciudadanos, al notar la presencia de las autoridades, arrojó un arma de fuego al interior del local para no ser capturado. Al ingresar a este establecimiento, se constató que en este lugar se dedicarían, al parecer, al desguace de motocicletas.

Encontraron herramientas y partes de motocicletas como: motores, llantas, farolas, suspensiones, entre otras partes con sus sistemas alterados y otras sin identificación. Durante el procedimiento fueron capturadas ocho personas: una, por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego; las otras siete, por el delito de falsedad marcaria y receptación.

En el lugar continúan las labores de investigación con personal del Grupo de Automotores de la Seccional de Investigación Criminal y se adelanta la verificación de los elementos incautados.

Detenidos cuatro hombres en Los Mártires: son señalados de ocultar estupefacientes en un poste para su comercialización

En otro operativo, las autoridades lograron la captura en flagrancia de cuatro hombres por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la localidad de Los Mártires. Según las autoridades, escondían alucinógenos un poste de energía para facilitar su comercialización en espacio público.

Según la Policía este resultado operativo fue posible gracias a las labores permanentes de vigilancia y control, desarrolladas de manera articulada con el Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SIART) y drones.