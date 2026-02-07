Incautan 21 celulares con reporte de hurto en operativo en la Calle 13 de Bogotá

En medio de un operativo de registro y control que duró más de tres horas, la Policía Metropolitana de Bogotá, con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, realizó en la tarde de este viernes una intervención en la intersección de la calle 13 con la avenida Caracas, para verificar dispositivos móviles y detectar equipos hurtados o intervenidos de manera irregular.

La acción se desarrolló de manera sorpresiva en un reconocido centro comercial del sector, donde uniformados y funcionarios inspeccionaron de forma minuciosa siete establecimientos dedicados a la venta y reparación de celulares. La intervención respondió a múltiples denuncias ciudadanas sobre la presunta comercialización de equipos robados en esta zona de alta afluencia comercial.

“Con estos operativos buscamos hacerle frente al hurto de celulares en Bogotá. Cuando atacamos los puntos de comercialización ilegal, protegemos a la ciudadanía y desincentivamos este delito que tanto afecta a los ciudadanos”, dijo el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.

Durante la jornada se revisaron docenas de dispositivos mediante la verificación de los códigos IMEI. Como resultado del procedimiento, las autoridades incautaron seis teléfonos móviles con reporte de hurto, 15 equipos con evidentes signos de manipulación y tres computadores que presentaban alteraciones y no contaban con documentación que acreditara su procedencia legal. Todos los dispositivos quedaron a disposición de la autoridad competente para los trámites correspondientes.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones hacen parte de los controles permanentes para combatir el hurto de celulares y la comercialización irregular de dispositivos tecnológicos en sectores estratégicos de la ciudad.

Así mismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar estos delitos, conservar el número IMEI de sus equipos y reportar cualquier situación sospechosa a través de la Línea 123. Además, que en caso de ser víctima de un delito, la Secretaría de Seguridad recordó que también está disponible el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), en el número (601) 377 9595, extensión 1137.