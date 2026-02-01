Terror desde las ventanas: Cae sujeto que disparaba escopetas contra la tranquilidad de Las Ferias

Lo que parecía una tarde rutinaria en el sector de Las Ferias, en la localidad de Engativá, se transformó rápidamente en un escenario de pánico y zozobra. Los habitantes del barrio, alarmados por el estruendo de detonaciones constantes, descubrieron con asombro que los disparos provenían de la ventana de una vivienda vecina, donde un hombre de 54 años manipulaba armas de fuego de largo alcance sin ningún reparo.

Gracias a la rápida acción de la comunidad, que no solo alertó a la Línea de Emergencia 123 sino que además registró los hechos en video, las autoridades pudieron desplegar un operativo inmediato para neutralizar lo que pudo terminar en una tragedia mayor.

Un operativo entre ráfagas y huidas

Los videos grabados por los residentes se convirtieron en la prueba reina. En las imágenes se observa claramente cómo el sospechoso asomaba el cañón de una escopeta por la ventana, realizando disparos al aire que ponían en riesgo la integridad de quienes transitaban por las calles de este populoso sector del noroccidente de Bogotá.

Al llegar al sitio, los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá interceptaron al presunto responsable justo cuando se encontraba fuera de su residencia. Al notar la presencia de las patrullas, el hombre intentó emprender la huida refugiándose en el interior de la vivienda. Sin embargo, la persecución permitió que los agentes ingresaran y lo sorprendieran en flagrancia.

Arsenal incautado y falta de permisos

Durante el registro oficial, la comandante de la Estación de Policía de Engativá, Paula Güiza, confirmó el hallazgo de un arsenal que el sujeto utilizaba para amedrentar a sus vecinos.

“Este individuo no solo intimidaba a la comunidad, sino que perturbaba gravemente la tranquilidad del sector. En el procedimiento se logró la captura de esta persona y el hallazgo en su poder de dos armas de fuego tipo escopeta y 13 cartuchos de munición”, detalló la oficial.

Al ser interrogado sobre la legalidad del armamento, el detenido confesó que no contaba con los permisos de tenencia exigidos por la ley colombiana, lo que agravó su situación jurídica de manera inmediata.

Consecuencias legales

El capturado, cuya identidad se mantiene bajo reserva por proceso judicial, fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) más cercana. Ahora, deberá enfrentar cargos ante un juez de control de garantías por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Este incidente reaviva el debate sobre la seguridad en las localidades de Bogotá y la importancia de la denuncia ciudadana. Las autoridades recordaron que los disparos al aire no son una “conducta menor”, sino un peligro mortal debido al riesgo de balas perdidas que pueden cobrar vidas inocentes en zonas densamente pobladas como Engativá.