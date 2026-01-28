Movilidad en Bogotá: hay retrasos en el servicio de TransMilenio por inundaciones

Durante la mañana de hoy miércoles 28 de enero de 2026, se registran retrasos en la operación de TransMilenio en la carrera Décima con calle Sexta por un accidente de tránsito y por inundaciones en el interconector de la avenida NQS con calle 80. Por esta novedad deja de operar la estación Bicentenario. Además, hay alta congestión en la autopista Sur con calle 59 sur o avenida Bosa y en la autopista Sur con calle 63 sur en Nueva Bosa por fallas semafóricas. Se registra un camión varado en la autopista Norte con calle 209.

Movilidad en vivo Bogotá

Corte 9:03 a. m.

Actualización autopista Norte con Calle 100Mejora la movilidad en el punto y baja el represamiento de buses. La flota cancela salida al carril mixto en ambos sentidos.

Corte 8:35 a. m.

La alta congestión continúa y afecta las frecuencias de los servicios en la troncal autopista Norte en ambos sentidos. Se registra alta demanda en la estación Calle 100 y los servicios tienen retrasos de hasta 30 minutos. Algunos usuarios se bajan de la estación por las puertas. Agradecemos no hacerlo por su seguridad y para no retrasar más la operación.

Corte 7:40 a. m.

La estación Bicentenario retoma su operación.

Corte 7:33 a. m.

Se habilita paso en la carrera Décima con calle Sexta tras retiro de vehículos involucrados en el accidente de tránsito. La flota de TransMilenio cancela el contraflujo y se reabre la estación Bicentenario. Los servicios en la carrera Décima y calle Sexta tienen restrasos.

Corte 7:12 a. m.

La flota continúa en contraflujo desde el retorno de la estación Bicentenario hasta la calle sexta con carrera Décima. La estación Bicentenario continúa sin operar temporalmente.

Los servicios en la carrera Décima y calle Sexta tienen restrasos.

Corte 6:50 a. m.

Por siniestro vial en la calle Décima con calle Sexta la flota de TransMilenio no tiene paso en sentido sur a norte y realiza contraflujo. La estación Bicentenario deja de operar temporalmente.

Por inundación en el interconector de la avenida NQS con calle 80 y interconector de calle 80 con autopista Norte con afectación en la operación de TransMilenio

Corte 7:40 a. m.

Debido a las fuertes lluvias de las última horas, se registra inundación en el deprimido de la Av. Calle 80 con Av. Caracas (héroes). Personal del Acueducto Bogotá en el punto.

Grupo guía realiza #GestiónDelTráfico en la calle 76, calle 80 y carrera 24.

Corte 7:33 a. m.

Dos unidades vactor realizan trabajos y el nivel de agua baja en el conector de la calle 80 con autopista Norte. Algunos buses de TransMilenio retoman su paso por el interconector con precaución para agilizar el paso de la flota.

Corte 7:12 a. m.

La flota continúa realizando giro a la izquierda en la calle 80 con carrera 20B para tomar la autopista Norte y retornar en la estación Héroes hacia la Caracas al sur.

Los servicios de TransMilenio en la avenida NQS, calle 80 y avenida Caracas tienen retrasos en ambos sentidos.

Corte 6:58 a. m.

Por inundación en el interconector de la avenida NQS con calle 80, hay alta congestión desde la estación Héroes.

La flota de TransMilenio realiza giro a la izquierda en la calle 80 con carrera 20B para continuar por la autopista Norte y hacer el retorno en costado norte de Héroes para tomar la Caracas al sur.