Video: choque múltiple entre camiones, taxis y automóviles genera caos vehicular en la localidad Antonio Nariño

Choque múltiple en la Carrera 30 con Av. Primero de Mayo.

Como de película, un fuerte choque múltiple ocurrió esta tarde en la ciudad de Bogotá, más exactamente en la Carrera 30 con Avenida Primero de Mayo en sentido Norte - Sur. El accidente de tránsito involucró a dos camiones, dos taxis y tres vehículos particulares.

Claramente el hecho generó caos vehicular en la zona, debido a que un carril de la vía se encuentra paralizado mientras las autoridades de tránsito verifican los hechos y agilizan la movilidad.

Movilidad en vivo en Bogotá

Corte 6:25 p.m.

Del choque múltiple en en la Carrera 30 con Av. Primero de Mayo, fueron retirados los vehículos y retoma la movilidad en el punto.

Corte 5:23 p.m.

Los vehículos son orillados y se recupera la movilidad en la Av. Boyacá con Carrera 24, en sentido Sur - Norte del accidente entre taxi y motocicleta

Corte 5:06 p.m.

Se habilita la movilidad en su totalidad en la Autopista Norte con calle 245, en sentido Sur - Norte, tras el volcamiento de un camión con verduras.

Corte 4:49 p.m.

Camión varado en la Av. Américas con carrera 43, en la localidad de Puente Aranda, en sentido Oriente - Occidente.

Corte 4:25 p.m.

Siniestro entre taxi y motociclista, en la localidad de Tunjuelito, en la Av. Boyacá con Carrera 24, sentido Sur - Norte. Grupo Guía y ambulancias en el punto.