Fuerte temblor se sintió en Colombia y despertó a muchos este viernes 16 de enero

La madrugada de este viernes 16 de enero de 2026, un temblor de magnitud 5.0 sacudió amplias zonas del territorio colombiano, generando alarma entre la población, especialmente en el nororiente del país. El movimiento telúrico fue registrado a las 02:05 a. m., según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su boletín preliminar, y fue percibido con fuerza en varias ciudades y municipios.

De acuerdo con la entidad, el epicentro del temblor se ubicó en el departamento de Santander, una región reconocida por su alta actividad sísmica debido a la presencia del Nido Sísmico de Bucaramanga, uno de los más activos del mundo. Este fenómeno geológico se localiza principalmente bajo el municipio de Los Santos, donde con frecuencia se registran movimientos de profundidad intermedia y alta recurrencia.

Alarma en el nororiente de Colombia por sismo de 5.0; autoridades evalúan posibles réplicas

El temblor en Colombia fue sentido en una extensa lista de departamentos, entre ellos Santander, Antioquia, Boyacá, Bogotá D.C., Cundinamarca, Caldas, Tolima, Norte de Santander, Meta, Quindío, Atlántico y Casanare, lo que evidencia la amplitud del evento. En varias ciudades, habitantes de edificios altos y conjuntos residenciales reportaron balanceos prolongados, vibración de ventanas y caída de objetos, lo que llevó a muchas personas a evacuar de manera preventiva.

Tras el sismo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó de inmediato los protocolos de verificación y monitoreo, en coordinación con las autoridades departamentales y municipales. Equipos de bomberos, Defensa Civil y organismos de socorro realizaron inspecciones en las zonas cercanas al epicentro y en áreas urbanas donde se reportó mayor percepción del movimiento.

Hasta el momento, los reportes oficiales indican que no se registran daños estructurales graves ni víctimas humanas, aunque las autoridades mantienen el seguimiento ante la posibilidad de réplicas sísmicas, un comportamiento habitual en este tipo de eventos. El SGC reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse por canales oficiales y revisar los planes familiares de emergencia.

Temblor en México hoy

De manera simultánea, en la región se registró otro sismo de fuerte intensidad en México, el cual alcanzó una magnitud de 5.3 y fue percibido con claridad en varios estados del país. El movimiento ocurrió a las 00:42 hora local, con epicentro en San Marcos, Guerrero, lo que provocó que numerosos ciudadanos salieran a las calles como medida preventiva.

Minutos después del evento, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de tranquilidad a la población a través de su cuenta oficial en X, donde señaló: “Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión”.

Tanto en Colombia como en México, las autoridades reiteraron la importancia de la prevención sísmica, la identificación de rutas de evacuación y el fortalecimiento de la cultura del riesgo en regiones con alta actividad tectónica.

¿Qué hacer cuándo se presenta un sismo?

Según la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres-OGRD este fenómeno se presenta ante la liberación súbita de grandes cantidades de energía, que se representa en ondas que se desplazan por el interior de la tierra y que al llegar a la superficie son percibidas por las personas y estructuras, ocasionando diferentes niveles de daños y pérdidas.

De esta manera, mientras el sismo se presente, la entidad recomienda conservar la calma, luego buscar protección dependiendo del lugar en que se encuentre:

Si se encuentra en una construcción informal, trate de salir de inmediato , durante la salida, vigile su entorno para identificar peligros durante la evacuación.

, durante la salida, vigile su entorno para identificar peligros durante la evacuación. Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables.

Finalmente, cuando el evento transcurra, verifique su condición física, la de su familia y personas cercanas. Si aún está en su vivienda y ante sismos fuertes, corte los suministros de gas, energía y agua. Y manténgase informado a través de la radio acerca del estado de su región, daños e instrucciones impartidas por las autoridades.