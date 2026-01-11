Bogotá

Ojo viajeros: este lunes festivo hay pico y placa regional para ingresar a Bogotá

Tenga en cuenta los horarios por placa y las vías donde aplicará la medida.

Este lunes festivo 12 de enero hay pico y placa regional para ingresar a Bogotá
Este lunes festivo 12 de enero hay pico y placa regional para ingresar a Bogotá Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello.
Por Kewin Alarcón

Para el retorno a Bogotá, no olvides que este lunes festivo 12 de enero de 2026 hay medida de pico y placa regional para el ingreso a la ciudad.

¿Cómo opera la medida de pico y placa regional en Bogotá este 12 de enero?

  • Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
  • Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9. 
  • Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional

  1. Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.
  2. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.
  3. Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.
  4. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.
  5. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.
  6. Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.
  7. Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.
  8. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.
  9. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

