Ojo viajeros: este lunes festivo hay pico y placa regional para ingresar a Bogotá

Este lunes festivo 12 de enero hay pico y placa regional para ingresar a Bogotá

Para el retorno a Bogotá, no olvides que este lunes festivo 12 de enero de 2026 hay medida de pico y placa regional para el ingreso a la ciudad.

¿Cómo opera la medida de pico y placa regional en Bogotá este 12 de enero?

Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional