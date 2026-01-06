Judicializan al propietario del carro involucrado en fatal accidente en el que falleció una pareja en Bogotá

Judicializan al propietario del carro involucrado en el fatal accidente de la Avenida Mutis en Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Edwin Leonardo Delgado Comba por su presunta participación en el accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre de 2025 en la Avenida José Celestino Mutis con carrera 98, en el occidente de Bogotá, en el que murieron dos personas.

El hoy procesado habría entregado el vehículo de su propiedad a un hombre que se encontraba en estado de embriaguez para que lo condujera y en el trayecto perdió el control del automotor invadiendo el carril contrario de la vía y arrollando a dos motociclistas que fallecieron en el lugar.

De acuerdo con la investigación, minutos antes del accidente, el hoy imputado y el conductor del carro se encontraban departiendo en un establecimiento dedicado al expendio de bebidas embriagantes, donde permanecieron por dos horas aproximadamente.