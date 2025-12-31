Nuevo reporte de lesionados con pólvora en Bogotá: ya son 92 personas afectadas gravemente en diciembre

Asciende a 92 las personas quemadas con pólvora en Bogotá durante diciembre.

En lo que va del mes de diciembre de 2025, en Bogotá ya son 92 el número de personas lesionadas con pólvora, con corte a las 2:00 p. m. de este martes 30 de diciembre de 2025.

Entre los afectados, 22 son menores de 18 años y 70 casos más fueron reportados en mayores de 18 años. Entre los heridos por uso de fuegos pirotécnicos, según datos de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), hay 26 personas que resultaron lesionadas cuando se encontraban consumiendo bebidas embriagantes.

La localidades donde se registraron los casos son:

Usaquén: cuatro casos.

Chapinero dos casos.

Santa Fe: seis casos.

San Cristóbal: nueve casos.

Usme: seis casos.

Tunjuelito: dos casos.

Bosa: nueve casos.

Kennedy: ocho casos.

Fontibón: tres casos.

Engativá: 14 casos.

Suba: 10 casos.

Teusaquillo: un caso.

Los Mártires: tres casos.

Antonio Nariño: un caso.

Puente Aranda. cuatro casos

Rafael Uribe Uribe: tres casos.

Ciudad Bolívar: siete casos.

Según reportes de la Secretaría de Salud (SDS), los lesiones registradas se encuentran en:

Manos: 58 casos.

Rostro: 23 casos.

Ojos: 12 casos.

Cuello: cuatro casos.

Pies: dos casos.

Tronco: dos casos.

Incautadas 916 unidades de pólvora transportadas en un vehículo en Fontibón

En desarrollo de labores de patrullaje y control, uniformados del CAI Santander de la Policía de Bogotá, en la localidad de Fontibón, realizaron la incautación de 916 unidades de material pirotécnico o pólvora.

El procedimiento se llevó a cabo en la calle 25C con carrera 96 en el barrio Puerta de Teja donde un ciudadano fue sorprendido transportando pólvora en un vehículo. Al notar la presencia de la Policía de Bogotá, el hombre intentó ocultar el material.

En total, fueron incautados aproximadamente 27 kilos de artículos pirotécnicos, entre ellos cohetes, volcanes, mechas, tortas, voladores y otros elementos; además, fue inmovilizado el automotor en el que se transportaban estos artículos.