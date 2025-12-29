Centro Comercial Santafé rompe el silencio y aclara la muerte de una mujer en sus instalaciones

En horas de la mañana de este lunes, 29 de diciembre de 2025, en el Centro Comercial Santafé, al norte de Bogotá, se reportó el fallecimiento de una mujer dentro de sus instalaciones. Ante la incertidumbre de los visitantes y la rápida difusión de información en redes sociales, la administración del complejo emitió un pronunciamiento oficial para detallar lo sucedido y dar claridad sobre el estado de la situación.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el establecimiento, los hechos ocurrieron exactamente a las 8:14 de la mañana. En ese momento, se activaron de forma inmediata los protocolos internos de emergencia y atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos iniciales, se confirmó que la persona ya no presentaba signos vitales, lo que obligó a acordonar la zona y dar aviso a los organismos judiciales competentes.

El pronunciamiento oficial

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el Centro Comercial Santafé confirmó que, según los datos preliminares entregados por las autoridades que atendieron el caso, el deceso habría ocurrido por un presunto suicidio. No obstante, el centro comercial enfatizó que las investigaciones continúan para determinar con total certeza las circunstancias que rodearon este suceso.

“Acompañamos este doloroso momento con profundo respeto y consideración”, señaló la administración en su misiva. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía y a los usuarios de medios digitales a manejar la información con prudencia y sensibilidad, evitando especulaciones que puedan afectar la dignidad de la víctima y el proceso de duelo de sus allegados.

Comunicado emitido después de la muerte de una mujer adulta en el centro comercial. Archivo: Centro Comercial SantaFé

Labores de investigación

Al lugar se desplazó una unidad del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para realizar las labores de criminalística y el levantamiento del cuerpo. Según fuentes cercanas al proceso, la mujer fallecida tendría aproximadamente 65 años de edad.

Un detalle que ha dificultado las labores iniciales es que la persona no portaba documentos de identidad al momento de ser hallada. Debido a esto, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se adelantarán los procesos técnicos necesarios para su plena identificación y para que sus familiares puedan ser notificados formalmente.

Un llamado al cuidado de la salud mental

Este tipo de incidentes ha reabierto la conversación sobre la importancia de la red de apoyo y el cuidado emocional en la ciudad. El centro comercial reiteró su disposición para colaborar con todo lo que requieran las autoridades judiciales en las próximas horas.

Es fundamental recordar que, ante situaciones de crisis emocional o momentos de angustia, existen canales de ayuda profesional gratuita dispuestos por las autoridades de salud:

En Bogotá: Línea 106 (disponible las 24 horas).

Línea 106 (disponible las 24 horas). Línea Nacional: 192, opción 4, del Ministerio de Salud.

Estas líneas lo que ofrecen es un espacio de escucha activa y orientación profesional para quienes atraviesan dificultades, las cuales se pueden usar como alternativas y apoyo disponible para los momentos de crisis.