Policía reveló preocupantes cifras de homicidios y quemados con pólvora entre el 24 y el 25 de diciembre

En la mañana de este jueves festivo 25 de diciembre, la Policía Nacional presidió una rueda de prensa en la cual dio detalles del balance de seguridad entre la noche del 24 de diciembre y la madrugada de Navidad. En todo el país se registraron 48 homicidios, varios de los cuales se registraron en ciudades capitales.

Entre otras cosas, la Policía Metropolitana de Bogotá indicó que solo en la capital se registraron ocho homicidios en la capital.

Las riñas y conflictos personales, muchas veces agravados por el consumo de alcohol, continúan siendo una de las principales causas de violencia durante las festividades.

De acuerdo con el informe entregado por la Policía de la capital, los casos se presentaron en diferentes localidades de Bogotá y requirieron la intervención inmediata de las patrullas de vigilancia y de los organismos judiciales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para resolver los conflictos de manera pacífica y evitar conductas que pongan en riesgo la vida propia y la de los demás, especialmente en fechas de alta concentración social como la Navidad.

A este panorama se suma el alto número de personas lesionadas por el uso indebido de pólvora. Durante el mismo periodo, 23 personas resultaron quemadas, entre ellas 10 niños y 13 adultos. La Policía señaló que varios de los casos se originaron por la manipulación irresponsable de artefactos pirotécnicos y por exponer a los menores de edad tengan a estos elementos peligrosos.

Las autoridades recordaron que el uso y la comercialización de pólvora están regulados y que su manipulación inadecuada puede generar lesiones graves e incluso permanentes.

Registraron tres homicidios en el Valle de Aburrá

Durante la nochebuena también hubo un balance preocupante en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en Antioquia, donde la Policía registró al menos tres muertes violentas. Los fallecimientos se registraron en las comunas Castilla y Belén, de Medellín, y en el barrio París del municipio de Bello.

Todas las víctimas murieron en medio de asesinatos presuntamente ocurridos en hechos de intolerancia con armas blancas.

Adicionalmente, se registraron 1.631 incidentes que tuvieron que ser atendidos por la Línea 123. También hubo tres capturas, 28 personas fueron trasladadas a centros de protección e incautación de 57 armas blancas.