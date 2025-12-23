Lo último: se registró un fuerte incendio en un reconocido colegio de Engativá y los bomberos ya lo controlaron

En la tarde de este martes 23 de diciembre se registró un fuerte incendio en el Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, un reconocido colegio de la localidad de Engativá ubicado en la carrera 68 con calle 64.

Cientos de personas en el sector de El Salitre se alertaron tras ver la inmensa columna de humo blanco que se esparció por la zona.

Para atender la emergencia, acudieron al lugar varios uniformados del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, específicamente de la Estación Ferias. Por fortuna, lograron controlar las llamas y por lo pronto no hay reportes de personas que resultaran lesionadas.

De acuerdo con los reportes, la conflagración se dio en una cerca de pino. Las autoridades investigan cuál fue la causa del incendio.

Bomberos tuvieron que atender otra emergencia tras caída de un árbol

El incendio que se registró en el Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas no fue la única emergencia que tuvo que ser controlada por las autoridades en el occidente de Bogotá durante la jornada de este 23 de diciembre.

En la tarde de este martes, también se reportó la caída de un árbol en la localidad de Engativá que acabó por afectar el tráfico normal en ese sector de la ciudad.

“Novedad en vía por caída de árbol en localidad de Engativá, Av. Boyacá con calle 53, sentido Sur - Norte.Afectación de un carril en la calzada lenta”, informó la Secretaría de Movilidad a través de su cuenta oficial en la red social X.

Entre tanto, se conoció que tuvieron que asignar a una unidad del Cuerpo de Bomberos de Bogotá y a uniformados de la Policía de Tránsito de la capital para controlar la situación. Incluso, sobre las 3:44 de la tarde hubo un cierre vial sobre el corredor con el fin de permitir que las autoridades hicieran su trabajo. No obstante, poco después la situación fue controlada.