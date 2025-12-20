Doña Juana bajo la lupa: El Ministerio del Trabajo detecta fallas de seguridad que afectan a más de 200 empleados

La operación diaria en el Relleno Sanitario Doña Juana, el principal receptor de desechos de la capital colombiana, enfrenta un proceso de revisión estructural. Tras una visita de inspección liderada por el Ministerio del Trabajo en la localidad de Ciudad Bolívar, las autoridades identificaron una serie de inconsistencias que impactan directamente el bienestar y la seguridad de quienes trabajan en el lugar.

El procedimiento se originó a partir de las denuncias presentadas por la organización sindical Sintrarebo, la cual señaló presuntas vulneraciones a los derechos colectivos y el incumplimiento de la convención colectiva vigente. Como respuesta, la cartera laboral desplegó un equipo técnico para verificar las condiciones reales en el terreno.

Los hallazgos en seguridad y salud

De acuerdo con el acta oficial del Ministerio, la inspección evidenció fallas en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la desactualización del reglamento interno. Según las autoridades, estas carencias no son trámites menores, sino factores que inciden en la integridad física de la planta de personal.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, precisó que las irregularidades detectadas comprometen la seguridad de más de 250 trabajadores. Uno de los puntos de mayor preocupación radica en la atención médica inmediata dentro del complejo.

“Se instó a que el área de enfermería cuente de forma permanente con profesionales de la salud calificados, teniendo en cuenta el alto riesgo al que están expuestas las y los trabajadores del relleno sanitario”, afirmó el jefe de la cartera.

A esto se suma la falta de espacios adecuados para la formación y socialización de los riesgos laborales, un componente preventivo esencial en un entorno donde el manejo de residuos sólidos implica exposición a agentes biológicos y mecánicos.

Por su parte, la viceministra Sandra Muñoz explicó que esta intervención forma parte de un nuevo esquema de inspección nacional. “Iremos a los lugares reales donde están laborando los trabajadores”, señaló, subrayando que estas visitas buscan garantizar derechos mediante planes de mejora o, en casos de gravedad extrema, la paralización de actividades.

En el caso particular de Doña Juana, se convocará a las partes involucradas para establecer un plan de mejoramiento conjunto que permita corregir las deficiencias en el menor tiempo posible, asegurando un entorno digno para los operarios.

El contexto de la crisis de residuos

La presión sobre los trabajadores de Doña Juana coincide con un volumen histórico de desechos. Durante el año 2025, Bogotá alcanzó su máximo registro de generación de basura, acumulando hasta la fecha 1.924.665 toneladas. Este incremento eleva el promedio diario a 6.331 toneladas, superando los registros de 2023 y 2024.

No obstante, para el Ministerio del Trabajo, la prioridad inmediata es que este incremento en la carga operativa no se traduzca en una disminución de las garantías de seguridad para el personal que sostiene el sistema de aseo de la ciudad.