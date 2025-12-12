Movilidad Bogotá hoy: accidentes de tránsito y daños semafóricos generan cogestión vial

Movilidad en Bogotá a esta hora hoy viernes 12 de diciembre.

Durante la mañana se reportaron distintas novedades que alteraron el tráfico en la ciudad; un choque múltiple de cuatro motociclistas en la av. Américas con carrera 45, localidad de Puente Aranda; alta congestión vehicular en la Calle 80, saliendo de Bogotá; un tractocamión varado en la av. Américas con carrera 80 G, en sentido oriente - occidente; un daño semafórico en la av. Boyacá con carrera 24, donde hay agentes de tránsito controlando la movilidad del sector y un siniestro vial con fatalidad conductor y acompañante en la localidad de Engativá.

Por esta situación hay afectación en algunas rutas de TransMilenio. ¡Programa tu ruta!

Estado de las vías y TransMilenio en Bogotá para este viernes 12 de diciembre de 2025

Corte 2:00 p.m.

Continúan los trabajos de mantenimiento por parte de Enel se registra tránsito lento en la Vía Bogotá-La Calera en ambos sentidos. Grupo Guía realiza gestión de tráfico en el sector.

Corte 1:44 p.m.

Se registra represamiento vehicular en la localidad de Chapinero en en el descenso de La Calera. Personal de Enel Colombia realizan trabajos de mantenimiento en la zona. Grupo Guía realiza gestión de tráfico a la altura de la calle 85.

Corte 12:14 p.m.

Se restablece el servicio de la intersección semafórica de la Av. Boyacá con Carrera 24.

Corte 11:43 a.m.

Se encuentra fuera de servicio la intersección semafórica de la Calle 80 con carrera 96.

Corte: 11:14 a.m

Se presentan los siguientes varados en:Tractocamión, Av. Centenario (calle 13) con carrera 90, Occidente - Oriente.Bus, Av. Centenario (calle 13) con carrera 128, Oriente - Occidente.

Corte 9:00 a. m.

Actualización

Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Autopista Medellín con Kilómetro 2, en sentido Bogotá - La Vega.

Ruta alterna: Calle 13

---

Corte 8:46 a. m.

Siniestro múltiple entre cuatro motociclistas, en la localidad de Puente Aranda, en la Av. Américas con carrera 45, en sentido occidente - oriente. Unidad de Tránsito y ambulancia asignadas.

Grupo Guía en el punto.

---

Corte 8:40 a. m.

Saliendo de la ciudad sobre el corredor de la Calle 80, se registra congestión vehicular, debido a siniestro vial entre dos automóviles, en la Autopista Medellín con Kilómetro 2.

Ruta alterna: Calle 13

Grupo Guía en el punto.

---

8:40 a. m.

Debido a un bus articulado con novedades operativas en el interconector de la Escuela Militar en el calle 80, sentido oriente occidente, los buses salen al carril mixto desde la estación Polo.

Hay paso restringido, lo que puede afectar los tiempos de los servicios.

---

Corte 8:14 a. m.

Actualización

El tractocamión es orillado a un carril de la calzada de la Av. Américas con carrera 80G, en sentido occidente - oriente.

Grupo Guía gestiona el tráfico en la zona.

---

Corte 8:01 a. m.

Grupo Guía y Agentes Civiles siguen gestionando el tráfico en las intersecciones semafóricas afectadas por robo y vandalismo, en las localidades de Kennedy y Bosa.

Seguimos avanzando en la recuperación de la red semafórica en estos sectores de la ciudad.