Giro en el caso de las frambuesas con talio: revelan que Zulma Guzmán habría estado en Bogotá y no en Argentina el día del envío

Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa de enviar las frambuesas envenenadas con talio y la muerte de dos niñas en Bogotá. (Foto: tomada de redes sociales)

El caso que investiga el fallecimiento de dos niñas de 13 y 14 años, envenenadas con talio tras consumir frambuesas en Bogotá, avanza con la revelación de nuevos detalles que vinculan directamente a Zulma Guzmán Castro, actualmente buscada con circular roja de Interpol.

El abogado Majer Abu Shihab, representante de una de las víctimas, ofreció una entrevista a Blu Radio en la que precisó información clave sobre la investigación. El penalista afirmó que, contrario a lo que se pudo haber mencionado previamente en el caso, Guzmán se encontraba en Colombia y no en Argentina el día en que se realizó la entrega del paquete con las frutas contaminadas.

Según los detalles de la investigación, la adquisición y el despacho de las frutas contaminadas se habrían gestionado por completo desde Bogotá, por lo que el abogado relaciona y evidencia esto.

El recorrido del paquete y la insistencia del mensajero

Abu Shihab relató el proceso de la entrega, señalando que el mensajero que prestaba servicios a través de una aplicación llegó inicialmente al domicilio de las víctimas. El trabajador notificó que llevaba un obsequio. Sin embargo, en la vivienda no fue recibido el paquete debido a que no se había solicitado nada.

El domiciliario se retiró, pero regresó momentos después e insistió en la entrega, especificando que el contenido estaba dirigido a una persona concreta del grupo familiar. Esta segunda instrucción, según la investigación, habría sido dada presuntamente por la remitente de las frambuesas, es decir, Zulma Guzmán Castro.

El abogado también indicó que la Fiscalía está determinando el origen del talio, un metal inodoro utilizado en la industria electrónica que resultó letal.

Además de aclarar la obtención del químico, los investigadores están rastreando si existe una conexión entre este suceso y un hecho anterior. Hace cuatro años, la esposa de Juan De Bedout, padre de una de las niñas afectadas, también falleció por consumo de talio. El jurista aseguró a Blu Radio que “evidentemente, no es un secreto que hay unos puntos de conexión” entre ambos decesos.

El diario El Tiempo reveló previamente que Guzmán Castro habría adquirido un primer paquete de frambuesas el 25 de marzo, días antes de la intoxicación. Al día siguiente, 26 de marzo, se registró la compra de otro paquete entregado en una dirección en la calle 77 con carrera séptima. Días después, la mujer fue vista adquiriendo más frutas.

La intoxicación que llevó de urgencia a tres menores y un adulto a la Fundación Santa Fe ocurrió el 5 de abril. Una de las niñas falleció ese mismo día y la segunda cuatro días después. Las autoridades confirmaron rápidamente que la causa de muerte había sido la ingesta de talio.