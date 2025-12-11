Balacera en el sur de Bogotá: Policías persiguieron a delincuentes que se robaron una mezcladora en Tunjuelito

La Policía de Bogotá logró la detención de cinco personas en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, señalados de participar en el hurto de una mezcladora de cemento extraída de una obra. Los sospechosos, atacaron con arma de fuego a los uniformados durante el procedimiento de persecución y captura.

El hecho ocurrió cuando las patrullas identificaron un vehículo que transportaba una mezcladora de construcción en circunstancias inusuales. Al intentar detenerlo para su verificación, los ocupantes dispararon contra los uniformados y emprendieron la huida, generando una persecución por varios corredores viales.

“Durante la fuga, los implicados abandonaron la mezcladora y continuaron su escape en el automóvil que habría sido utilizado para cometer este hecho. El plan candado permitió cerrar las rutas de salida y asegurar la zona. Gracias a esta acción conjunta, el vehículo y los ocupantes fueron interceptados y detenerlos”, aseguró el mayor Ibrian Cuero, comandante de la Estación de Tunjuelito de la Policía de Bogotá.

En el procedimiento se incautó el automotor, se recuperó la maquinaria y se hallaron cartuchos calibre 9 mm, aunque no fue localizada el arma utilizada. Ningún uniformado resultó lesionado.

Los detenidos, junto con los elementos recuperados e incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación en la URI de Molinos para su judicialización y deberán responder por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones.