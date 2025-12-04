Un lujoso Ferrari chocó con un motociclista en la vía La Calera Sopó: habría un fallecido

Un aparatoso accidente de tránsito tuvo lugar en la vía La Calera - Sopó cuando un vehículo de alta gama se chocó contra un motociclista. Se trataba de un lujoso automóvil Ferrari 488 de color amarillo que transitaba a la altura de la vereda de Márquez, en la carretera que conecta a ambos municipios de Cundinamarca.

En redes sociales circularon videos e imágenes que muestran el momento del siniestro. En ellos se pueden ver como el motociclista queda tendido sobre el pavimento, a un costado de la vía, y el carro resulta con el vidrio panorámico destruido y la parte delantera gravemente abollada.

Según informes preliminares, la persona que se transportaba en la moto habría falleció a causa del accidente. Sin embargo, han circulado diferentes versiones que apuntan a más individuos involucrados, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.