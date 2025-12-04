Hermana de Falcao fue víctima de violento intento de robo junto a su madre: “pudo ser peor”

Recientemente, se conoció un nuevo caso de inseguridad en Colombia que involucra a la familia del futbolista Radamel Falcao García.

En la tarde del jueves 4 de diciembre, Michelle García Zárate, hermana menor del delantero, contó que ella y su madre, Carmenza Zárate, fueron víctimas de un intento de atraco a mano armada mientras se movilizaban por la autopista que conecta a Chía con la capital.

Los hechos, según relató Michelle, ocurrieron el lunes 1 de diciembre cuando ambas regresaban a Bogotá alrededor de las 5:50 p. m. Debido al tráfico habitual de la zona, el vehículo tuvo que detenerse, momento que fue aprovechado por un hombre que aparentaba ser un peatón para acercarse con la intención de robarlas.

“Aprovecho para darles la recomendación, que tengan muchísimo cuidado y contarles algo que nos pasó a mi mamá y a mí hace unos días”, dijo la joven en redes sociales. “Íbamos en una avenida principal donde había tráfico y tuvimos que detenernos”.

De acuerdo con su relato, el individuo sacó un arma de fuego de entre sus prendas y las apuntó directamente. Michelle, quien aseguró estar siempre atenta a su entorno, notó que el sujeto tenía un comportamiento extraño incluso antes de que exhibiera la pistola. En medio del miedo y la sorpresa, reaccionó acelerando para alejarse del hombre, temiendo que pudiera disparar contra el vehículo.

“Pasa una moto y el tipo le saca una pistola y yo: ‘Oh, my God, Cristo Jesús bendito, acá fue’”, recordó.

La situación tomó un giro inesperado cuando un motociclista que pasaba por la zona intentó auxiliar a las mujeres, acelerando en dirección al delincuente para impedir el asalto. Esa maniobra le permitió a Michelle ganar tiempo para escapar.

“Yo acelero y venía como una moto también que iba a atropellar al ladrón, entonces el man como que se retrocede y pudimos escapar”, concluyó.

El caso vuelve a encender las alarmas sobre la inseguridad en la capital y sus municipios aledaños, donde los robos en medio de trancones se han convertido en un modus operandi frecuente. Las autoridades no se han pronunciado aún sobre este incidente.