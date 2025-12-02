Lanzan convocatoria de becas para estudiar pregrados, maestrías y doctorados en Bogotá y Soacha

Diciembre no da tregua y el mes avanza mientras las personas hacen cuentas, cierran ciclos y toman decisiones que no pueden esperar. En medio de esa coyuntura de cierre de año, la Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Alcaldía de Soacha, en alianza con EDUCA EDTECH Group, abrieron una convocatoria para otorgar 100 becas virtuales con el fin de hacer estudios de pregrado, maestría y doctorado en los temas que hoy son tendencia en el mercado laboral y en el ecosistema emprendedor del país.

Inicialmente se otorgarán 50 becas para la capital y 50 para el municipio que colinda con el sur de la ciudad.

De acuerdo con Tatiana Fuentes, Gerente de Operaciones de EDUCA EDTECH Group, en Colombia, a través de este anuncio se busca beneficiar a aquellas personas que, sin importar sus recursos, tienen como meta en 2026 iniciar sus estudios profesionales de pregrado o actualizar sus conocimientos para mejorar sus hojas de vida actualizándose en las áreas de conocimiento que actualmente más están demandando y valorando las empresas.

Los interesados en aplicar a una de las 100 becas deben hacer su postulación hasta él 20 de diciembre ingresando a www.alcaldiascol.com, seleccionar Bogotá o Soacha y registrarse con su hoja de vida, documento de identidad, diploma de bachiller (si aplica a pregrado) o título universitario si quiere estudiar una maestría o doctorado. No se solicitará puntajes mínimos, entrevistas preliminares o filtros adicionales.

En total se podrá aplicar a 40 becas de pregrados, el mismo número de maestría y 20 doctorados que están respaldados por prestigiosas universidades internacionales como E-Campus University (Italia), Universidad de UDAVINCI (México) y Unimiami International University (Estados Unidos). Las clases comenzarán en enero en modalidad virtual.

¿Le interesa? Estos son algunos de los programas a los que podrá aplicar

Entre los pregrados más llamativos por su conexión laboral se destacan Marketing Digital; Ingeniería de Internet de la Cosas; Ingeniería en Seguridad Informática; e Ingeniería de Software.

En cuanto a maestrías, sobresalen Ciberseguridad; Data Science; Project Management; Energías Renovable, Eficiencia Energética y Sostenibilidad; Ciudades Inteligentes Sostenibles; así como Inteligencia Artificial.

Con relación a la oferta de doctorados, llaman la atención el de Administración y Sistema Computacionales.

En materia de tiempos, las carreras profesionales durarán tres años, las maestrías un año y los doctorados tres.

Vale aclarar que los estudios son susceptibles de convalidación en Colombia, para lo cual las personas deberán apostillar su título, proceso que tendrán que realizar en el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y en el cual recibirán orientación y acompañamiento de EDUCA EDTECH Group.