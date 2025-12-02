Balacera en Usaquén por robo de celular: un estudiante murió y policías frustraron fuga de delincuentes

La balacera se registro sobre la carrera 19 en el norte de Bogotá

Un intento de hurto registrado hacia el mediodía de este martes en la localidad de Usaquén, resultó en el fallecimiento de dos personas y una tercera herida. El incidente se desencadenó cuando dos individuos a bordo de una motocicleta asaltaron a un ciudadano con el propósito de robarle su teléfono móvil.

La víctima del hurto, un joven de 29 años, opuso resistencia a los delincuentes. Ante esta acción, uno de los asaltantes detonó un arma de fuego en dos ocasiones, causándole la muerte.

Los asaltantes intentaron huir del lugar inmediatamente después de cometer el hecho, pero fueron interceptados por un patrullero de la Policía Nacional que se encontraba cerca del lugar de los hechos. El uniformado procedió a increpar a los sujetos y, ante la situación, se produjo un intercambio de disparos.

Como fue resultado del fuego cruzado:

Uno de los delincuentes, identificado preliminarmente como un hombre entre 25 y 30 años, resultó abatido en el lugar de los hechos. El segundo asaltante, un menor de 16 años, sufrió una herida en uno de sus brazos.

El menor de edad fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Las autoridades confirmaron que, una vez se recupere, será aprehendido y puesto a disposición de las autoridades de infancia y adolescencia, donde se adelantarán las acciones judiciales correspondientes a su edad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, confirmó que el ciudadano asesinado era un estudiante de noveno semestre.

Adicionalmente, la Policía señaló que los delincuentes ya habían protagonizado un enfrentamiento armado previo con uniformados en el mismo sector el pasado 10 de noviembre, en el marco de otro hurto, logrando escapar en aquella ocasión.

Las autoridades competentes han incautado el arma de fuego utilizada en el acto delictivo, así como la motocicleta en la que se movilizaban los asaltantes. El caso ha generado preocupación en la comunidad de Usaquén por el nivel de violencia asociado al crimen común.