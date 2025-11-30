Primo de Mauricio Leal reabre el caso y señala que habría más “involucrados” en el doble crimen del estilista y su madre

El medio hermano de Mauricio Leal se quedaría con todo lo que tiene.

A cuatro años del doble homicidio que estremeció al país —el de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, ocurrido el 21 de noviembre de 2021— una nueva versión proveniente de un familiar cercano reabre dudas sobre la verdad que se ha sostenido judicialmente. Aunque Jhonier Leal fue condenado a 55 años y 3 meses como responsable del crimen, el primo del estilista, Brayan Medina, sostiene que la historia está incompleta y que habría más personas involucradas.

Para leer:Los cuerpos del estilista Mauricio Leal y de su madre tendrían que ser desenterrados por una insólita razón

Las revelaciones fueron hechas en el pódcast Conducta Delictiva, donde Medina expuso detalles inéditos sobre el contexto familiar, los días previos al crimen y su convicción de que la justicia no ha logrado esclarecer todos los hechos. Para él, la investigación oficial dejó abiertas preguntas cruciales y omitió analizar actores que habrían participado en la planeación y ejecución del doble asesinato.

Un crimen de Mauricio Leal habría sido “orquestado” entre miembros del entorno cercano

Brayan Medina, primo de Mauricio y sobrino de Marleny, aseguró que la versión de que Jhonier Leal actuó solo no corresponde a la realidad. A su juicio, lo ocurrido fue “algo orquestado, algo planeado”, donde varias personas del círculo íntimo participaron de distintas maneras. Su afirmación más contundente señala que la “cabeza criminal” está dentro de la familia, y que el principal responsable intelectual sería Carlos Andrés García, medio hermano del estilista y hoy detenido por otro delito.

Aunque Brayan reconoce que no puede asegurar que Jhonier haya sido quien ejecutó físicamente el homicidio, sí afirmó que el hermano del estilista “se prestó para que entraran la gente que hizo eso”. Incluso sugirió que Jhonier estuvo presente, escuchó todo y no intervino. Desde su perspectiva, otras personas cercanas habrían tenido motivaciones claras: dinero, lujos y acceso al patrimonio que había construido el estilista.

Medina afirmó que “hay sobrinos, hermanos, conocidos, empleados… toda esa gente tiene que ver en lo que pasó”. Estas declaraciones, de verificarse, podrían cambiar el rumbo de un caso ya cerrado para la justicia, pero aún abierto en la memoria familiar.

Comportamientos sospechosos tras el crimen

Una parte clave de su relato describe el comportamiento de Jhonier en momentos posteriores al homicidio. Señaló que en la funeraria “mantenía una secreteadera” e incluso cerraba con candado la puerta de una sala VIP para reunirse con su entonces esposa. También cuestionó la indiferencia emocional que mostró durante el sepelio.

Sus palabras fueron tajantes: “A él se le murió un animal y le dio más duro que la muerte de la mamá”. Según Medina, esta frialdad se agravó cuando Jhonier habló de la herencia el mismo día del velorio: “Familia, ya contraté un abogado para que pelee por la herencia”. También relató que, ese mismo día, Jhonier ya habría estado intentando retirar dinero de cuentas bancarias de Mauricio.

Los bienes de Mauricio Leal: un patrimonio bajo sospecha

El patrimonio de Mauricio Leal, producto de años de trabajo en la industria de la belleza, quedó en un limbo jurídico tras el homicidio. La SAE administra sus bienes desde el 14 de enero de 2022, luego de que la Fiscalía solicitara medidas de extinción de dominio en medio de una investigación por “presunto enriquecimiento ilícito” y “incremento patrimonial no justificado”.

Los activos incluyen una mansión en La Calera avaluada en $1.370 millones, un apartamento de $462 millones, vehículos y motocicletas por más de $290 millones, además de las sociedades Mauricio Leal Peluquerías S.A.S. y Mauricio Leal Music S.A.S.

El expediente también menciona que el estilista estuvo vinculado a la Lista Clinton en 2008 por relaciones comerciales indirectas con estructuras del Cartel de Cali. Aunque fue retirado de la lista, la Fiscalía identificó un aumento patrimonial inusual años después, motivo por el que la administración de sus bienes continúa bajo control del Estado.

La voz del medio hermano: un contrapeso polémico

Por su parte, Carlos Andrés García, señalado por Brayan como presunto cerebro del crimen, ha negado cualquier participación. Desde prisión —donde cumple una condena de 15 años por abuso sexual— aseguró que demandará a Jhonier, a quien acusa de querer apropiarse del patrimonio de Mauricio.

En declaraciones pasadas a Los Informantes y Semana, Carlos describió la “frustración” que Jhonier acumulaba por las deudas que superaban los $300 millones y por la falta de apoyo financiero de su hermano. También mencionó que Jhonier sentía celos porque Marleny prefería a Mauricio, lo que habría alimentado tensiones familiares profundas.