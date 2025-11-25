Marchas feministas en vivo en Bogotá: así avanzan las protestas de este 25 de noviembre

Manifestaciones feministas en Bogotá este 25 de noviembre

A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Bogotá distintas organizaciones feministas convocaron una serie de marchas. Siga en vivo el reporte de las manifestaciones.

Desde las 2 de la tarde, la Secretaría de Movilidad informó que había tres puntos de protestas en varios lugares de la capital colombiana.

Uno de ellos se registró en la avenida Circunvalar con calle 26 y otro en la carrera 3 con calle 18, a la altura del Monumento de la Pola en pleno centro de la ciudad.

Así mismo, se registraron bloqueos intermitentes en la carrera 8 con calle 13.

Así están la movilidad y las rutas de TransMilenio a esta hora

03:30 p.m.: Estas son las marchas que está acompañando la Secretaría de Gobierno en la ciudad.

¡NI ESCLAVAS, NI CALLADAS! 25 DE NOVIEMBRE Monumento a La Pola: La organización confirma la ruta prevista hacia la Fiscalía de Paloquemao, pasando por Cll. 19, Cr. 10, Cll. 26, Centro de Memoria y Cr. 30.

#25N ¡Tómate la calle, que ninguna falte! Cll. 19 – Cr. 27: Se adelanta instalación de carpas y se prevé bloqueo vial hacia las 15:00, a la espera de más movilizaciones.

25N Antipatriarcal y Anticarcelario - Cárcel El Buen Pastor: Avanza la elaboración del mural previsto por las convocantes. No se registran tensiones con autoridades en el punto.

Jornadas de Fuego y Agitación UPN — Calle 72: Se espera desplazamiento hacia la Fiscalía de Paloquemao en horas de la tarde.

Universidad Distrital — Sede Macarena: Cr. 3 #26A–40Acompañamiento en el campus. La movilización estudiantil avanza hacia la sede de la calle 40.

Plantón Federación del Frente Unitario Nacional por la Paz: Calle 43 – Cr. 57 — ANT Delegados ingresan a la mesa de diálogo programada. Sin novedades en el exterior.

03:15 p.m.: Este es el reporte de TransMilenio a esta hora

📍Calle 19 con carrera 28

Por manifestaciones ajenas a la operación, inicían los desvíos sobre el corredo para las siguientes rutas zonales:

HL602, GA501, C15, 97, 192, DH216, LK810, 114A, LA818, HA628, HA633, 796A, 60, DL205, 621, HA704, CL149, KA324, HA720

📍Carrera 7 con calle 40

Por manfestaciones ajenas a la operación, las siguientes rutas duales y zonales activan desvíos:

Dual: MK86, LD81, MK86

Zonal: BL919, T25, BH907, LA814, 18, 3, 787A, HA600, 56A, HA642, GA537, GA516, T40, 731, 192, GA507, 579, 593, 142, SE10, 359, LA809, LA805, T13, T 12, 796A, 669, 621, HA601, CA151, CA134

📍 Universidad Distrital sede Macarena

Continúan los desvíos sobre las rutas zonales en la avenida circunvalar con calle 26D.

📍Universidad Distrital sede tecnológica

Continúan los desvíos en las rutas zonales y alimentadoras sobre la avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés:

Zonal: HL602, HA600, P24, HA611, C29, HF603, HA620, GH521, GH530, SE14, LG816, HC612, HA605, HA628, HB609, P44, P39, HD607, 143, HF615, 621, 271, HG712, HD630, HK629, HH632, HL613, KH327, KH318

Alimentación: H604 Santo Domingo, 6-3 Sierra Morena, 6-1 Candelaria

02:30 p. m.: TransMilenio reportó afectaciones en sus operaciones a la altura de la Universidad Distrital sede Macarena. Reportan desvíos de las rutas zonales en la avenida Circunvalar con calle 26 D.

Entre tanto, también tuvieron que implementar desvíos en rutas zonales y alimentadoras sobre la avenida Villavicencio con avenida Gaitán.