Conocido bar de Galerías que operaba bajo la fachada de ‘sindicato’ fue suspendido por las autoridades

Un operativo realizado en el barrio Galerías dejó como resultado el sellamiento de un bar que funcionaba bajo la fachada de un supuesto ‘sindicato’. El establecimiento registraba numerosas denuncias de los vecinos debido al exceso de ruido y a las constantes afectaciones al descanso de los residentes.

Durante la intervención, las autoridades solicitaron a la administradora la documentación que acreditara el carácter sindical del lugar. Sin embargo, los propietarios no presentaron los soportes completos, pese a insistir en que se trataba de un organización sindical.

Además, las personas que se encontraban dentro del establecimiento manifestaron desconocer por completo dicha figura: aseguraron no tener carnet alguno y reconocieron que el lugar contaba con una carta de bebidas alcohólicas y precios, lo cual desvirtúa la supuesta naturaleza sindical.

En septiembre, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá ya había visitado el sitio y emitido un concepto técnico donde señalaba que el bar no cumplía con las medidas básicas de seguridad humana. En la inspección no se evidenció iluminación de emergencia, detectores de humo ni un plan de emergencias.

Otra irregularidad encontrada fue que las ventanas del establecimiento estaban completamente cubiertas con tablas pintadas de negro y cortinas oscuras, lo que impedía la visibilidad y una adecuada ventilación al interior del lugar. Esta condición representaba un riesgo para los asistentes.

La Policía realizó además registros a las personas presentes e inspeccionó los baños, el área del bar y el inventario de licores.

“Debido a estas irregularidades, el bar fue suspendido por diez días, conforme al numeral 16 del artículo 92 de la Ley 1801 de 2016, que sanciona “desarrollar la actividad económica sin cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad vigente”. La medida busca atender el llamado de la comunidad, proteger a los residentes y garantizar condiciones de seguridad y convivencia en Galerías", expresaron desde el Distrito.