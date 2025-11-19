Movilidad a esta hora en Bogotá: varios puntos de la ciudad presentas alta congestión vehicular

Durante la mañana de hoy miércoles 19 de noviembre de 2025, se registra alta congestión en la avenida calle 26, en la Vía La Calera-Bogotáse registra manifestación en el sector de Santiamén en el kilómetro 7 pasando el peaje y en la avenda calle 80 para salir de la ciudad. Estas situaciones impactan la movilidad y la operación de de rutas TransMiZonales de TransMilenio.
Movilidad en vivo en Bogotá hoy miércoles 19 de noviembre
Corte 8:50 a.m
TransMilenio
Calle 80 Ruta dual 81 continúa con atrasos en su servicios y retornos en la carrera 107 debido a la alta congestión que persiste en este corredor.
Corte: 8:30 a.m.
Se presenta novedad en vía debido a camión varado en la localidad de Suba, Autonorte con calle 100, sentido Norte - Sur.
Corte 8:15 a.m.
Continúa manifestación en el peaje de La Calera, se genera bloqueo intermitente en el lugar.Bloqueos fuera de la ciudadRutas alternas: Autonorte Carrera 7
Corte 8:00 a. m.
Actualización: Grupo Guía y Tránsito Bogotá, realizan maniobras de regulación y agilizacion de tráfico en la calle 80 a la altura de la carrera 120. Continúa el alto flujo vehicular en el sector.
Corte 7:37 a. m.
Se presentó siniestro vial entre camión y motociclista en la vía Bogotá-Siberia, el evento ya fue atendido y los vehículos retirados del corredor. Se registra fuerte represamiento vehicular debido a la novedad en la avenida calle 80 saliendo de Bogotá. Grupo Guía realiza maniobras de agilización de tráfico para descongestionar la calle 80 al occidente.
Corte 7:29 a.m
Debido a la fuerte congestión vehicular que se presenta en la calle 80 a la altura de la carrera 110, sentido oriente a occidente, el servicio dual de TransMilenio LD81, presenta atrasos en su operación y realiza retornos en la carrera 107.
Alta congestión en la Vía La Calera - Bogotá por manifestación
Corte 7:25 a.m.
A esta hora se realizan pasos alternos en el kilómetro 18+560 por vehículo averiado, personal de la concesión ya atiende la situación. Esté atento a las indicaciones del personal autorizado.
Corte 7:00 a. m.
Manifestantes se ubican en la vía Bogotá- La Calera y generan afectación en la movilidad del sector.
Corte 6:53 a. m.
Se registra manifestación en el sector de Santiamén en el kilómetro 7 pasando el peaje, que afecta la movilidad en el corredor.