Capturan en Llanogrande a joven rusa relacionada al asesinato de Roberto Franco Charry en el Parque de la 93 en Bogotá y a otros delitos

Foto de joven rusa y su esposo vinculados a red de extorsión digital al asesinato de Roberto Franco Charry en el Parque de la 93 en Bogotá.

La captura de la ciudadana rusa Julia Maydankina y su esposo bogotano Hugo Ernesto Romero Páez ha destapado una compleja estructura criminal con operaciones internacionales. Ambos son señalados por las autoridades colombianas de ser los presuntos cabecillas de una red dedicada a la extorsión digital, utilizando criptomonedas como medio para el cobro de millonarias sumas de dinero obtenidas ilegalmente.

El operativo se llevó a cabo en una lujosa mansión en Llanogrande, sector exclusivo de Rionegro, Antioquia, donde la pareja residía desde hace varios meses. La captura fue adelantada por el Ejército Nacional, el CTI y la Fiscalía General de la Nación, en una acción conjunta que venía siendo planeada desde tiempo atrás debido a la magnitud de los delitos investigados.

Rusa y colombiano detenidos por millonarias extorsiones digitales: investigan nexo con crimen en Bogotá

Según el informe oficial, los dos hacían parte de la organización criminal internacional conocida como “Red Dot”, la cual se especializaba en obtener datos sensibles de empresarios mediante plataformas digitales. Con esa información, presuntamente los intimidaban para exigirles un pago mensual de entre el 20 % y 50 % de sus ingresos. A cambio, ofrecían mantener en reserva los datos confidenciales que habían obtenido y les prometían no excluirlos de sociedades o membresías virtuales que supuestamente los harían socios en negocios ficticios en el extranjero.

Las autoridades indican que la pareja utilizaba empresas legalmente constituidas como fachada para lavar activos y canalizar el dinero producto de las extorsiones. Los registros mercantiles señalan que Maydankina y Romero figuraban como representantes legales de varias compañías, entre ellas: Kalina Cosmetics, R&R Grupo Inmobiliario e Inversiones S.A.S., Mariscos del Mar R&R S.A.S. y Marketing Commercial Services S.A.S.. Estas firmas operaban en sectores como transporte de carga, procesamiento de alimentos y call center, pero de acuerdo con la investigación, eran piezas operativas dentro de la red criminal.

Para la Fiscalía y el Ejército, el golpe contra esta organización representa un avance clave en la lucha contra las extorsiones internacionales, pues se calcula que Red Dot habría generado ganancias ilegales superiores a 25 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 94 mil millones de pesos colombianos.

Pero el caso no termina ahí. Una investigación del diario El Tiempo reveló que la pareja tendría un posible vínculo con el asesinato del empresario Roberto Franco Charry, ocurrido en febrero de 2024 en un edificio cercano al Parque de la 93, en Bogotá. Franco fue atacado por un sicario y falleció horas después en la Clínica del Country.

El medio aseguró que el nombre de Hugo Ernesto Romero Páez aparece en documentos relacionados con la empresa El Arrozal, asesorada por Franco Charry, y que se encontraba en medio de una disputa interna entre herederos. Romero habría sido la persona que acompañó al empresario tras el atentado y lo trasladó a la clínica donde finalmente murió, lo que ha levantado serios interrogantes sobre su posible participación en hechos previos al crimen.

Las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas para determinar si la pareja tuvo algún rol directo o indirecto en este homicidio, lo que podría agravar su situación judicial.

Por ahora, Maydankina y Romero enfrentan cargos por concierto para delinquir con fines de extorsión agravada, extorsión, utilización indebida de información privilegiada y acceso abusivo a sistemas informáticos. Ambos permanecerán bajo medida de aseguramiento mientras continúa el proceso judicial.

Este caso refuerza las alertas sobre cómo el cibercrimen y el abuso de criptomonedas se están convirtiendo en una de las mayores amenazas para empresarios y compañías en América Latina, y cómo redes transnacionales operan desde cualquier lugar del mundo para atacar a sus víctimas.