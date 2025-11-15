Se conoce la presunta enfermedad mental de Mauricio Cendales, el conductor que murió en violento linchamiento

Mauricio Cendales Parra, el conductor que fue linchado por motociclistas en Bogotá.

Mauricio Cendales es el nombre del conductor de un campero que murió asesinado por medio de un linchamiento de parte de motociclistas el pasado martes 11 de noviembre. El crimen conmocionó a los habitantes de Bogotá debido a la desproporcionada violencia del crimen.

Si bien en los videos difundidos por redes sociales, se observa a Cendales conduciendo de manera prohibida, intentando incluso pasarle por encima a motociclistas y policías que intentaban calmar la situación. Sin embargo, esta actitud temeraria del hoy fallecido, fue lo que desencadenó la ira de una turba de moteros que lo persiguieron por la localidad de Kennedy y lo hicieron bajar del vehículo de manera brutal, quitándole la vida a golpes.

Este hecho reprochable fue rechazado por varios dirigentes políticos, entre ellos el alcalde Carlos Fernando Galán quien aseguró que no permitirá que la ciudadanía tome justicia por mano propia.

Por otro lado, la familia de Mauricio Cendales, principalmente su sobrino, ha declarado en medios de comunicación que su tío pasaba por un desequilibrio mental, en el que estaba siendo tratado médicamente.

Incluso el familiar aseguró que Cendales tenía una enfermedad psicológica.

“Mi tío venía presentando cuadros de depresión, estrés agudo y agresividad; se exaltaba por nada. Hace un año estuvo hospitalizado, pero lo dieron de alta porque estaba estable”, dijo el hombre para El Tiempo.

Igualmente, dejó claro que su tío no era agresivo, tenía un problema actitudinal:

“No era una persona de golpes ni de otro tipo de agresiones, cuando tenía sus crisis se desataba, pero con las palabras. Evidentemente, cuando se sentía atacado, se alteraba, pero nunca reaccionaba con violencia física”, expresó.

De la misma manera, dieron a conocer que el día de los lamentables hechos, habían solicitado ayuda a policías de Chapinero para trasladarlo a una clínica psiquiátrica.

Sobre el incidente y el linchamiento, el sobrino de Cendales detalló para el medio anteriormente citado.

“Lo que pensamos, sin tener todas las pruebas aún, es que, en efecto, ocurrió un accidente y él atropelló a alguien. En ese momento se le produjo una crisis y, al verse perseguido por tal cantidad de personas, entró en pánico. Ese condimento de cosas terminó exacerbando su problema de depresión y agresividad”.

La familia del conductor pide que se haga justicia, que se capture a los motociclistas que participaron en el linchamiento y que no quede impune el caso.