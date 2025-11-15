“Fallamos”: Galán reconoce que el accidente que hubo en la Avenida El Dorado no puede volver a pasar

En la tarde noche del jueves 13 de noviembre, un fuerte accidente de tránsito ocurrió en la Avenida El Dorado, llegando al aeropuerto, luego de que un camión se volcara y paralizara toda la vía, afectando la movilidad del sector y los viajeros.

En redes sociales, se filtraron videos que las personas que tuvieron que abandonar los vehículos para llegar al aeropuerto y no perder los vuelos. Pues el trancón duró varias horas en donde los carros y motos no podía transitar.

Al respecto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán se pronunció y declaró que las autoridades de movilidad, habían fallado.

"Ayer fallamos. Un accidente como el que se presentó ayer en la Avenida El Dorado no puede paralizar Bogotá por horas. Y mucho menos afectar a tantas personas que van a sus casa, al trabajo o que tienen que llegar al aeropuerto", expresó el mandatario.

Igualmente, el alcalde envió instrucciones a la Secretaría de Movilidad para que se hagan acciones ante un hecho como el ocurrido.

“No podemos eliminar el riesgo de que ocurran accidentes por completo en las vías, pero si podemos, sobre todo debemos solucionar esos accidentes de manera eficiente. (...) He dado la instrucción a la Secretaría de Movilidad de crear un plan de emergencia para que estos casos no nos cojan sin estar preparados ni alerta”, dijo Galán, quien agregó:

“Este plan debe especificar las acciones que se deben llevar a cabo y quienes son los responsables de implementarlas tanto en la calle como en los centros de gestión cuando ocurren afectaciones en puntos críticos de la ciudad. (...) Una ciudad como Bogotá de más de 8 millones de habitantes, no puede esperar a que un siniestro suceda para determinar la manera de solucionarlo. No podemos fallar más”.