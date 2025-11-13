Cortes de agua en varias localidades de Bogotá este jueves 13 de noviembre: revise si su barrio aplica

Para este jueves 13 de noviembre, el Acueducto dio a conocer los cortes de agua que tendrá la ciudad de Bogotá en las diferentes localidades y barrios.

Localidad de Suba

Iberia, San José del Prado, Atenas, Escuela de Carabineros, Santa Helena, El Plan. De la carrera 54D a la carrera 75B, entre la calle 134 a la calle 167. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Prado Veraniego Sur, Canódromo. De la carrera 45 a la carrera 56, entre la calle 127 a la calle 129. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdad. De la calle 3 a la calle 8 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Provivienda Oriental. De la Avenida calle 8 Sur a la calle 26 Sur, entre la Avenida carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 7:00 a. m.hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Puente Aranda

El Remanso. De la Avenida calle 3 a la Diagonal 16 Sur, entre la carrera 36 a la Avenida carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Marruecos, Molinos, Puerto Rico. De la carrera 5 a la carrera 6L, entre la Diagonal 48F Sur a la calle 48P Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Soacha, en Cundinamarca

Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa La Esperanza

De la calle 24 a la calle 7, entre la carrera 10A a la carrera 19. De la calle 21 a la calle 7, entre la carrera 4 a la carrera 10ª. De la calle 7 a la calle 1, entre la Transversal 7 a la carrera 16. De la carrera 12 a la carrera 28B, entre la calle 1 Sur a la calle 8

Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.