Trabajo si hay: acceda a 670 vacantes de empleo en Bogotá de forma virtual

¿Está buscando empleo en Bogotá? Acceda a 670 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 15 de noviembre 2025. Entre los cargos disponibles hay ofertas salariares hasta de nueve salarios mínimos mensuales vigentes.

Esta oferta destaca por las opciones de empleo para el talento profesional y especializado, con cerca del 33 % de las vacantes orientadas a perfiles con formación superior y sueldos que alcanzan hasta los nueve salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

La oferta también incluye oportunidades significativas para quienes cuentan con educación media, básica o primaria, y con perfiles técnicos o tecnólogos, con salarios que en la mayoría de los casos se encuentran entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), dependiendo del perfil y la experiencia requerida.

Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 15 de noviembre de 2025

La mayor parte de las vacantes corresponde a los sectores de servicios y comercio, que continúan siendo los principales generadores de empleo en la ciudad. También se destacan ofertas en industria y transporte, lo que demuestra la diversidad de opciones laborales. Algunos de los cargos disponibles:

Asesor comercial call center.

Analista senior de cartera.

Abogado inmobiliario.

Analista senior de contabilidad.

Analista senior de control y gestión.

Analista senior de impuestos.

Analista senior de expansión.

Analista senior de nómina.

Analista senior de infraestructura T.I.

Especialista de contabilidad.

Arquitecto.

Soporte técnico.

Diseñador gráfico.

Técnico en electricidad.

Inspector SST.

Asistente comercial y marketing.

Contador independiente.

Guarda de seguridad (vacante disponible para personas con discapacidad física).

Desarrollador cells.

Operador bus.

Auxiliar DCA - (vacante disponible para personas con discapacidad física).

Cajero polifuncional.

Auxiliar de planta.

Auxiliar de experiencia al cliente.

Desarrollador.

Nutricionista.

¿Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si desea postularse, primero debe registrarse en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de su interés.

Recuerde mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.