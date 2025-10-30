Movilidad a esta hora en Bogotá: conozca las vías cerradas por manifestaciones de moteros y Fecode

Movilidad a esta hora en Bogotá, debido a las manifestaciones de moteros y Fecode.

Desde muy temprano este jueves 30 de octubre, el gremio de moteros salió a las calles de Bogotá a manifestarse en contra del decreto que impuso la Alcaldía de la ciudad, afectando la movilidad. Además, Fecode, organización de maestros, también marchan por la Carrera Séptima.

Estado de las vías y TransMilenio en Bogotá para este jueves 30 de octubre de 2025

Corte 1:56 p.m.

Estos son los puntos que presentan afectación por manifestaciones a la hora:

- Calle 6 con Av. Américas, al occidente -Avanzan

- Carrera 7 con calle 71, al sur-Avanzan

- Av. NQS con calle 40, al norte-Avanzan

- Calle 127 con Cra. 89

Corte 12:44 p.m.

- Troncal sur

Cancelamos los desvíos de la flota zonal en el sector y rutas troncales canelan retornos en la NQS con calle 6.

Inician operación las estaciones Comuneros, Santa Isabel, Sena, NQS Calle 30 sur, Calle 38 sur, General Santander NQS, Alqueria, Venecia, Sevillana, C.C. Paseo Villa del Rio - Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, Despensa, Leon XIII, Terreros, San Mateo

Reinicia operación la alimentación en Portal del Sur

- Troncal NQS

Por manifestación ajena a la operación que inició en la autopista sur, dejan de prestar servicio las estaciones Ricaurte y Paloquemao.

Flotan troncal realizan retornos en estación CAD y Comuneros.

- Autopista norte con calle 100

Por manifestación ajena a la operación, a la hora cancelamos la ruta GH543 y HH632

- Calle 13 con Carrera 50

Por manifestación ajena a la operación sobre el corredor, la flota troncal realiza retornos al occidente en pradera y al oriente en carrera 43.

Cerramos las estaciones de Distrito Grafiti y Puente Aranda.

- Carrera séptima con calle 40

A la hora rutas zonal y duales realizan desvíos sobre este sector .

- Carrera séptima con calle 32

Los servicios de buses zonales continúan con desvíos sobre el sector.

---

Corte 12:02 p. m.

- Manifestantes se desplazan por la Av. NQS con calle 63, sentido sur-norte y generan afectación en la movilidad.

- Manifestantes se desplazan por la AutoSur con calle 8 Sur sentido sur- norte y generan afectación en la movilidad.

- Manifestantes se desplazan por la av. Américas con carrera 50 en el sentido oriente - occidente.

- Manifestantes se desplazan por la carrera 7 con calle 36, sentido sur - norte y generan afectación en la movilidad.

Rutas Alternas:Av. Circunvalar

---

Corte 11:50 a. m.

Calle 13 con Carrera 50

Por manifestación ajena a la operación sobre el corredor, la flota troncal realiza retornos al occidente en pradera y al oriente en carrera 43.

Cerramos las estaciones de Distrito Grafiti y Puente Aranda.

- Troncal sur

Por manifestación ajena a la operación, continúan los desvíos de la flota zonal en el sector y rutas troncales hacen retornos en la NQS con calle 6.

Estaciones cerradas: Comuneros, Santa Isabel, Sena, NQS Calle 30 sur, Calle 38 sur, General Santander NQS, Alqueria, Venecia, Sevillana, C.C. Paseo Villa del Rio - Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, Despensa, Leon XIII, Terreros, San Mateo