Judicializan a un hombre que abusó sexualmente durante horas a una mujer en Bogotá

Bajo intimidaciones con un arma cortopunzante, Dagoberto Acosta Ramírez habría obligado a una mujer a ingresar a un inmueble en el sector de Santa Rita Sur Oriental en la localidad de San Cristóbal donde, al parecer, la retuvo en contra de su voluntad durante más de 10 horas.

Los hechos ocurrieron el 27 de septiembre del año en curso, cuando la víctima habría sido sometida a múltiples vejámenes sexuales por parte de Acosta Ramírez, además de agresiones físicas e intimidaciones de muerte para evitar que escapara o pidiera ayuda.

Por estos hechos un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de secuestro simple y acceso carnal violento, cargos que no aceptó.

En cumplimiento a una orden judicial, uniformados de la Sijin de la Policía Nacional capturaron al hombre en el sur de Bogotá. Un juez de control de garantías acogió la petición de la Fiscalía y le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Cárcel para responsable del feminicidio de Paula Andrea Quintana en Bosa, al sur de Bogotá

En un trabajo articulado de la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, con la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de César Augusto Urrego Jaramillo, presunto responsable del feminicidio de Paula Andrea Quintana en la localidad de Bosa, al sur de la capital del país.

De acuerdo con la investigación, el pasado 7 de septiembre del presente año, este hombre dentro de una vivienda habría amordazado a la madre e hijo de su expareja sentimental y posteriormente le ocasionó la muerte mediante asfixia mecánica. Luego de cometer este hecho, intentó incinerar la residencia.

Después de recopilar el material probatorio, los investigadores le siguieron los pasos y gracias a la información aportada por la ciudadanía, este hombre fue ubicado en la vereda Las Nutrias del municipio de Bolívar, del departamento de Santander, donde intentaba huir de las autoridades. En este lugar se había escondido con la ayuda de un familiar.