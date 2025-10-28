Mujer es recatada junto a su bebé de 10 meses luego de que se lanzara a un río

Mujer es recatada junto a su bebé de 10 meses luego de que se intentara suicidar lanzándose a un río (Captura de pantalla de redes sociales 28 de octubre)

Una dramática situación se vivió en la tarde del 27 de octubre de 2025 en el sector de Puente Lata, al norte de Bogotá, cuando una mujer con su hija de apenas diez meses en brazos decidió lanzarse al cauce del río. Gracias a la rápida reacción de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y de ciudadanos presentes, ambas lograron sobrevivir.

De acuerdo con el reporte emitido por la central de radio policial, la emergencia fue reportada alrededor de las 2:10 p. m.. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer mostrando señales de desesperación y con la intención de lanzarse junto a la menor. Los intentos por disuadirla no fueron suficientes y, en un acto repentino, arrojó primero a la bebé y luego se lanzó ella misma.

“Ante la gravedad de la escena, los policías actuaron de inmediato y se lanzaron al río para socorrer a ambas”, confirmó la institución. Su rápida acción fue determinante para ponerlas a salvo y evitar una tragedia. Una ambulancia fue solicitada de inmediato para brindar los primeros auxilios, logrando estabilizar a la madre y a la pequeña.

Testigos y reacción ciudadana

En videos difundidos a través de redes sociales, se puede escuchar el desconcierto y la indignación de quienes presenciaron el hecho. “Baja la bebé, baja la bebé, no Dios mío, Señor, Ay Diosito Santo”, gritaba una mujer mientras otros reclamaban entre insultos el acto de la madre.

La coordinación entre la policía, los servicios médicos y los ciudadanos fue clave para evitar un desenlace fatal. Las autoridades no han revelado la identidad de la mujer, pero confirmaron que ambas se encuentran fuera de peligro.

Contexto alarmante: violencia infantil en Bogotá

Este incidente reabre el debate sobre la crisis de violencia contra menores en la capital. Según datos del Concejal Samir Bedoya Piraquive, de la bancada MIRA, “en Bogotá, cada 30 minutos se reporta un nuevo caso de violencia sexual o explotación contra un menor de edad”. El funcionario advirtió que la principal amenaza proviene del entorno familiar, lo que refleja una situación social preocupante.

Los informes policiales señalan que el 79,3% de los agresores son el padre o la madre, mientras que el 63% de las víctimas corresponden a niñas y adolescentes. Bedoya enfatizó la necesidad de reforzar el papel protector de los hogares: “Cuando el hogar no brinda seguridad y acompañamiento, los niños, niñas y adolescentes quedan expuestos a mayores riesgos en la escuela, en la calle o en internet”.