Bogotá ofrece 738 vacantes laborales esta semana: la mayoría sin exigir formación universitaria

Del 27 de octubre al 1 de noviembre de 2025, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la apertura de 738 oportunidades laborales dirigidas principalmente a personas con formación básica o media. Más del 70% de las vacantes están orientadas a ciudadanos sin estudios universitarios, una estrategia que busca ampliar la inclusión en el mercado laboral y fortalecer el empleo formal en la ciudad.

De las vacantes disponibles, 49 son para personas con primaria, 155 para quienes cuentan con básica secundaria y 316 para bachilleres. Los salarios varían entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), mientras que los cargos técnicos, tecnólogos y profesionales pueden alcanzar hasta nueve SMMLV, dependiendo del perfil y la experiencia requerida.

“En Bogotá estamos generando oportunidades para quienes tienen estudios básicos y aún así cuentan con todo el talento y la motivación para aportar al crecimiento de la ciudad. Nuestro compromiso es que nadie se quede por fuera del empleo formal”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Sectores y cargos disponibles

Las vacantes se distribuyen en sectores como servicios, comercio, salud, construcción, industria, tecnología y logística, reflejando la diversidad del mercado laboral bogotano. Entre los cargos ofertados se destacan:

Operarios de planta y confección

Asesores comerciales y gestores de cobranza

Guardas de seguridad

Conductores y auxiliares de ruta

Auxiliares de cocina, habitaciones y bodega

Desarrolladores y analistas de datos

Profesores en distintas áreas (matemáticas, inglés, gastronomía, tecnología, educación especial, entre otros)

Ferias y puntos de atención laboral

Además de las vacantes disponibles en línea, esta semana se realizarán tres ferias de empleo con 330 plazas adicionales. La Unidad Móvil de Empleo estará en la localidad de Bosa, brindando asesoría gratuita y apoyo en la postulación a ofertas laborales.

Del 27 al 30 de octubre: Centro Comercial Gran Plaza Bosa (Calle 65 Sur # 78H-51).

Centro Comercial Gran Plaza Bosa (Calle 65 Sur # 78H-51). Del 31 de octubre al 1 de noviembre: CDC Porvenir (Carrera 100 # 52 Sur - 24S).

CDC Porvenir (Carrera 100 # 52 Sur - 24S). Horarios: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 m.

Cómo postularse

Las personas interesadas deben registrar o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo (www.serviciodeempleo.gov.co) para acceder al listado completo de vacantes. También pueden suscribirse al canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá” y seguir las redes oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico (@DesarrolloBta en X, @deseconomicobog en Instagram y TikTok) para recibir información sobre nuevas ofertas, ferias y procesos de formación.

Con esta iniciativa, la administración distrital busca impulsar la generación de empleo inclusivo y fortalecer la conexión entre la oferta empresarial y el talento humano de la ciudad.