Pronóstico del clima para el viernes 24 de octubre en Bogotá

Para el viernes 24 de octubre, en Bogotá los cielos amanecerán mayormente nublados con temperaturas frías en la madrugada (alrededor de 10-12 °C) y ascenso gradual hacia la mañana, alcanzando máximas cercanas a los 20 °C durante el mediodía.

Lea también: Denuncian a la magistrada Leonor Oviedo por presunta parcialidad en el caso de Álvaro Uribe: es quién pidió ratificarle la condena

Durante las primeras horas del día, se pronostica un ambiente bastante cubierto, con nubes predominando el cielo hasta aproximadamente las 9-10 a.m., y aumento de temperaturas hacia los 18-20 °C hacia el mediodía. Hacia la tarde, aunque se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado, podría presentarse un breve episodio de chubascos alrededor del mediodía o inicio de la tarde, antes de volver a un ambiente mayormente nublado hacia la noche.

Este patrón coincide con lo habitual para octubre en la capital colombiana, cuando las máximas diarias rondan los 18-20 °C y las mínimas en torno a los 8-10 °C, y se registran periodos de lluvias intermitentes propios de la temporada.

Recomendaciones para los ciudadanos

Debido a la mañana fría, se recomienda salir bien abrigado: una chaqueta ligera o abrigo abierto, idealmente con una capa adicional ya que las temperaturas al amanecer estarán alrededor de los 10-12 °C.

Llevar paraguas o impermeable a mano, pues aunque la lluvia no sea prolongada, hay posibilidad de chubascos al mediodía.

Para la tarde se puede optar por vestimenta más ligera (suéter o camisa de manga larga), pero mantener una capa protectora en caso de que la lluvia se presente.

Para quienes tengan actividades al aire libre o eventos, conviene planificar tomando en cuenta la mayor nubosidad y la posibilidad de lluvias breves: buscar espacios cubiertos o tener un plan alternativo.

Octubre: mes pasado por lluvias

Octubre está dentro de la temporada húmeda para Bogotá, una época en la que las lluvias se vuelven más frecuentes y los cielos más nublados. Las temperaturas en esta época suelen variar poco entre día y noche, pero la humedad puede hacer que la sensación térmica sea algo más fresca de lo que indican los termómetros.

En resumen, el viernes será un día típico de octubre en Bogotá: fresco en la mañana, con ascenso moderado de temperatura hacia el mediodía, cielos mayormente cubiertos y potencial de algunos chubascos. Planifique sus actividades exteriores con flexibilidad y no olvide el paraguas.