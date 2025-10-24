Emergencias por lluvias en Cundinamarca: hay deslizamientos en varias poblaciones

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (Uaegrd) informó que, durante la noche del jueves 23 y la madrugada del viernes 24 de octubre, se registraron fuertes lluvias en varias zonas del departamento, ocasionando deslizamientos, inundaciones y daños en vías principales.

El caso más grave se presentó en el sector Humea del municipio de Medina, donde un deslizamiento de tierra bloqueó completamente la vía departamental, dejando incomunicada la zona. Según el reporte oficial, no se registran personas heridas ni afectaciones graves en viviendas, aunque el paso vehicular permanece cerrado mientras se evalúan las condiciones de seguridad.

Fuertes lluvias provocan deslizamientos e inundaciones en Cundinamarca

La entidad explicó que las labores de remoción con maquinaria pesada no se han podido iniciar debido a que las precipitaciones continúan en gran parte del territorio. En videos compartidos por la Uaegrd, se observa la magnitud del derrumbe: grandes cantidades de lodo, piedras y agua cubren la carretera, mientras pequeñas corrientes bajan desde la montaña, aumentando el riesgo de nuevos deslizamientos.

En el municipio de Fusagasugá, las lluvias también provocaron fuertes corrientes de agua que recorrieron las calles. En un video difundido por medios locales, se observa el momento en que una motocicleta es arrastrada por la fuerza del caudal. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas, pero sí se registraron afectaciones en viviendas y filtraciones de agua en el hospital Salazar.

El fenómeno se repitió en los barrios Centro, San Rafael y Cayunda, donde tres viviendas resultaron afectadas. En otro punto del municipio, el techo de una cancha sintética colapsó debido al peso del agua acumulada, generando pánico entre las personas que se encontraban en el lugar, aunque no hubo lesionados.

La Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca continúa en monitoreo permanente de las zonas más vulnerables. Equipos del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y las alcaldías municipales fueron desplazados para atender emergencias y brindar apoyo a los posibles afectados.

En Tabio, también se reportaron inundaciones en el casco urbano, donde los bomberos, junto a la empresa Emsertabio, ayudaron a evacuar el agua de viviendas y locales comerciales.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad a mantenerse alerta, evitar transitar por zonas de riesgo y reportar cualquier emergencia, mientras las lluvias persisten en gran parte de Cundinamarca.