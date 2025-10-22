Hombre amenaza con matar a un perro usando un palo en Suba; empleado del conjunto intervino para proteger el animal y fue intimado (Foto: captura de redes sociales 21 de octubre de 2025)

Un video difundido por redes sociales muestra a un hombre visiblemente alterado en una zona residencial de la localidad de Suba —Bogotá—, amenazando con agredir a un perro comunitario con un palo. La escena, registrada por una residente del conjunto, escaló cuando un empleado del edificio intervino para proteger al animal y, a su vez, fue objeto de intimidaciones por parte del agresor.

En la grabación se escucha claramente al sujeto decir:

“Ese perro no es del conjunto, donde lo vuelva ver, lo mato”, palabras que fueron divulgadas por los vecinos del sector y que han generado indignación entre usuarios de redes sociales.

Qué ocurrió y cómo reaccionaron los testigos

Según las imágenes, el hombre sostiene un palo y se muestra alterado. Varios presentes intentaron mediar y grabaron el episodio. El empleado del conjunto actuó para alejar al agresor del perro, buscando evitar un daño inminente; debido a su intervención, el trabajador también recibió amenazas verbales que fueron captadas en el video.

La difusión del material provocó reacciones de rechazo en redes. Por ahora las autoridades no se han pronunciado al respecto, y no se conocen acciones administrativas o penales concretas tomadas en el lugar.

Vecinos y organizaciones locales han pedido mayor vigilancia y protocolos claros para proteger a las mascotas y al personal que trabaja en los conjuntos residenciales. El episodio reaviva, además, el debate sobre la protección de los animales y la necesidad de respuestas rápidas de las autoridades ante situaciones de violencia o amenaza.