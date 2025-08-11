Movilidad a esta hora en Bogotá: fuerte tráfico en varias zonas de la ciudad por manifestaciones

Manifestación en la Avenida Caracas genera retrasos en la operación de TransMilenio.

Durante la mañana de hoy lunes 11 de agosto de 2025, se registró manifestación en la avenida Caracas con calle Sexta, que generó impactos en el tránsito y en operación de rutas de TransMilenio en el centro de Bogotá. Debido a esta situación, se han registrado retrasos en el transporte público de la ciudad.

Movilidad Bogotá hoy lunes 11 de agosto

8:58 a.m.

Calle 6 con avenida Caracas

Continúa la alta congestión en la troncal hacia el sur, la flota está represada, algunos usuarios despresurizan las puertas de los buses y caminan sobre la vía.

8:41 a.m.

Avenida NQS con calle 45, sentido sur - nortePor vehículo bloqueando, el servicio K43 debe ir hasta la estación 7 de Agosto para realizar retorno hacia el sur.

Corte 7:55 a. m.

Los manifestantes se retiran de la avenida Caracas con calle Sexta. La flota de TransMilenio retoma su paso gradualmente y suspenden los desvíos.

Las estaciones Hortua, Nariño, Fucha, Restrepo y Av. Jiménez, en la troncal Caracas, y Tygua - San José y Guatoque - Veraguas, en la calle 6, retoman su operación paulatinamente.

La congestión en las troncales continúa.

Corte 7:40 a. m.

Alta congestión en las troncales Caracas Sur, Caracas Centro, NQS sur y NQS Central.

Estaciones sin servicio temporalmente:

Nariño, Fucha, Restrepo y Av. Jiménez, en la troncal Caracas; y Tygua - San José y Guatoque - Veraguas, en la calle 6.

Corte 7:22 a. m.

Los manifestantes permiten el paso temporal de la flota regresada en la calle Sexta con avenida Caracas. Sin embargo, las estaciones Nariño, Fucha, Restrepo y Av. Jiménez, en la troncal Caracas; y Tygua - San José y Guatoque - Veraguas, continúan cerradas y los desvíos activos.

Corte 7:07 a. m.

Estaciones sin servicio temporalmente:

Nariño, Fucha, Restrepo y Av. Jiménez, en la troncal Caracas; y Tygua - San José y Guatoque - Veraguas, en la calle 6.

Desvíos:

Ruta Fácil 8 retorna en el sector de La Mariposa

BL18 desvía por la carrera 10 en ambos sentidos

LG41 y LG47 retornan en el puente de la avenida NQS con calle 6

Los demás servicios desvían por la calle 27 sur con Caracas, carrera 10 y calle 26 en ambos sentidos

Corte 6:50 a. m.

Las estaciones Hortua, Nariño, Fucha, Restrepo y Av. Jiménez, en la troncal Caracas, y Tygua - San José y Guatoque - Veraguas, en la calle 6, dejan de operar temporalmente.

Corte 6:45 a.m.

Se presenta manifestación en la avenida Caracas con avenida Comuneros o calle Sexta. Participantes realizan bloqueo total de la avenida Comuneros al occidente.

Ruta alterna: Tomar calle 1 al occidente hasta la transversal 19 y retomar al norte.