¿Buscas empleo en Bogotá? Hay 142 vacantes activas sin experiencia esta semana

A través de la estrategia Talento Capital, la Alcaldía Mayor de Bogotá, en articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), habilitó esta semana un total de 142 vacantes laborales para diferentes niveles de formación. Del total de oportunidades disponibles, 99 cargos no requieren experiencia previa, facilitando el acceso a personas que están en búsqueda de su primer empleo.

Las ofertas estarán vigentes hasta el sábado 9 de agosto de 2025 y se encuentran disponibles a través del Servicio Público de Empleo. Las personas interesadas deben realizar su postulación de forma virtual, tras completar su registro en la plataforma oficial.

“Nuestro compromiso es facilitar el acceso al empleo digno a todos los bogotanos, especialmente para quienes enfrentan mayores barreras. Esta semana tenemos una oferta variada, en su mayoría para personas que hayan terminado su bachillerato, pero también con opciones para quienes tienen estudios técnicos o profesionales”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la SDDE.

Sectores con mayor demanda

Las vacantes publicadas esta semana están orientadas a cubrir perfiles en los sectores de servicios, construcción, comercio y transporte, abriendo posibilidades tanto para bachilleres como para personas con formación técnica, tecnológica o profesional.

Algunas vacantes destacadas:

Técnico eléctrico industrial

Asesor de cobranza

Operador de surtido / mercaderista con moto

Auxiliar de enfermería

Conductor atención domiciliaria

Ejecutivo comercial

Técnico mecánico B y C

Abogado junior

Asistente de nómina en obra

Promotor comercial

Contador

Tutor de inglés y español

Auxiliar integral de restaurante

¿Cómo postularse?

Quienes deseen aplicar deben seguir estos pasos:

Registrarse en la plataforma oficial: www.serviciodeempleo.gov.co Completar su hoja de vida. Aplicar directamente a las vacantes de interés.

Además, se ofrece atención presencial en la sede de la Agencia Distrital de Empleo, ubicada en la carrera 13 # 27-00, local 12. Allí se brinda acompañamiento en el registro del perfil profesional, orientación para mejorar la empleabilidad y formación en habilidades blandas como liderazgo y comunicación.

Canales de información y orientación

Para estar al tanto de las nuevas vacantes y convocatorias, se recomienda unirse al canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”, que publica regularmente ofertas laborales, recomendaciones para entrevistas, convocatorias a cursos gratuitos y más.

La estrategia Talento Capital continúa posicionándose como un puente entre el talento local y las necesidades del sector productivo, promoviendo el acceso equitativo al empleo formal en la ciudad.