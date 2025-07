Revelan el burdel en el que alias ‘El Costeño’ celebró el atentado a Miguel Uribe y entregó parte del botín

Tras la captura de Cristian González Ardila, la sexta persona vinculada al atentado de Miguel Uribe Turbay, los investigadores continúan realizando interrogatorios para cada vez más esclarecer lo sucedido.

Precisamente González Ardila ha dado detalles de lo que dialogaba con alias ‘El Costeño’, quien era el líder de este grupo criminal.

Uno de los puntos que llamó la atención para las autoridades, fue que Cristian González dio a conocer que un burdel se citó en una ocasión con Elder José Arteaga. Allí señaló que el criminal se encontraba departiendo con William González Cruz, alias ‘El Viejo’ y una mujer que nunca antes había visto.

El burdel se encontraba en la localidad de Engativá, incluso la Policía ya tenía conocimiento de este establecimiento porque lo había visitado con el objetivo de identificar los movimientos de ‘El Costeño’.

“Recuerdo que eran las 04:30 pm más o menos, prendo la moto y me voy para mi casa, paré en el parque de Alameda, me fumé un bareto y seguí para la casa. Estando en mi casa me llama una amiga que se llama Bony a mi teléfono no recuerdo mi número, me acuerdo que seguidamente me llama por WhatsApp William que es alias Viejo, y me dice “llegue al puteadero del paisa ya, ya, ya”, le dijo Cristian González a la Fiscalía.

“El Burdel del paisa”

El Tiempo fue quien reveló por medio de los testimonios de González a la Fiscalía, que el burdel mencionado, alias ‘El Costeño’ y ‘El Viejo’ se encontraban celebrando el atentado a Miguel Uribe.

“Yo arranco a recoger a Bony y cuando voy por la Mutis freno y me meto al puteadero en un segundo piso al subir estaba William, Chipi y una china que nunca había visto, William me habla muy suave me dice: “Tranquilo nada pasó, usted no sabe nada”. Cuando Chipi estaba muy contento alegre y me dice estas palabras: “Cabrón usted no sabe nada hijo de perra, usted no sabe nada. Si llega a pasar algo le acabamos hasta con el perro de sus casa”. Yo le dije tranquilo manito yo soy serio yo no digo nada, esa reunión duró como dos minutos más o menos yo bajo porque tenía mi moto afuera", señaló el último capturado por las autoridades.

Las autoridades han asegurado que en ese lugar, se habría repartido una parte del botín a quienes participaron en el atentado.

El Tiempo estableció por medio de los investigadores, que este burdel, queda cerca a la residencia en la que fue capturado alias ‘El Costeño’, incluso se aseguró el delincuente organizaba ahí fiestas de electrónica.