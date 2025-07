Lamentable: hombre habría intentado cometer un feminicidio en un centro comercial de Bogotá pero fue detenido antes

En redes sociales, se viralizó un video en el que un hombre protagonizó un escándalo al interior de un centro comercial en la ciudad de Bogotá. Lo que se ha podido conocer es que el individuo ingresó a un local de telefonía móvil del establecimiento, con el objetivo de golpear fuertemente a una de las trabajadoras.

PUBLICIDAD

Lea también: Capturan a ‘El Paquito’ el terror de la localidad de Santa Fe: extorsionaba y ordenaba asesinatos de comerciantes

Todo parece indicar, que el motivo del agresor, se debía a que la mujer en cuestión días atrás le había dado un volante con información de promociones en planes de datos, allí aparecía su contacto de celular, razón por la cual, el hombre empezó a acosarla insistentemente al punto que se dirigió al lugar de trabajo para obligarla a tener una cita, sin embargo ante la negativa de la mujer, el sujeto la habría golpeado presuntamente.

De esta manera, las personas que presenciaron el hecho, decidieron llamar rápidamente a la Policía con el objetivo de evitar una tragedia, ya que aseguraban que el individuo estaba descontrolado.

Una vez los uniformados logran detenerlo y esposarlo, el agresor por medio de un cabezazo a un oficial, quiso tratar de quitarse de encima a las autoridades, no obstante, no fue posible y tuvieron los uniformados que reducirlo para que se calmara.

En el video registrado, se ve cuando el agresor le pide al policía que lo suelte y lo levante, en su cara se observa una herida de sangre cerca al ojo, producto de la agresión que quiso hacerle al uniformado.

“Señor agente ya. Yo no voy a hacer nada, yo voy a dejar que me lleven porque ya me puso las esposas, déjeme sentar, mire que me está oprimiendo el cuello”, se escucha al hombre.

PUBLICIDAD

Por ahora, ni las autoridades ni el centro comercial se han pronunciado por el incidente, pero sin han expresado preocupación por un nuevo hecho de violencia contra las mujeres.