Cristiano Ronaldo pide a Luis Díaz para Al-Nassr: ¿Adiós a Europa?

Con las principales ligas en receso y el mercado de fichajes en pleno auge, el Al-Nassr se posiciona como uno de los equipos más ambiciosos, buscando armar una plantilla de primer nivel para conquistar títulos. El proyecto deportivo seguirá liderado por Cristiano Ronaldo, quien recientemente renovó su contrato y, según reportes, habría sido el impulsor de la llegada de un talento colombiano al fútbol árabe.

PUBLICIDAD

Tras la confirmación de Jorge Jesús como nuevo director técnico, el club saudí ha intensificado sus esfuerzos en la búsqueda de refuerzos estelares. En este escenario, el nombre que resuena con fuerza es el de Luis Díaz, la figura más prominente de la Selección Colombia y uno de los protagonistas del actual mercado de fichajes en Europa.

El dilema de Luis Díaz: ¿Europa o el oro saudí?

La continuidad de Luis Díaz en el Liverpool no está garantizada. Esta situación ha puesto en alerta a dos gigantes del fútbol europeo: el Barcelona y el Bayern Múnich, quienes lo tienen en su mira como un flamante refuerzo para sus plantillas. Sin embargo, el traspaso a estos clubes no parece una tarea sencilla, ya que, según la información disponible, no estarían dispuestos a ofrecer los 80 millones de euros que el Liverpool solicita para permitir su salida.

Lea también: Choque de eléctrico: Distrito dio a conocer su postura frente a la nueva ley presidencial sobre los ciclomotores

Es en este preciso momento donde el Al-Nassr entra en escena con un factor diferencial: su formidable capacidad económica. De acuerdo con el diario español Sport, “desde Arabia llevan tiempo trabajando el entorno del internacional colombiano para seducirle e invitarle a abandonar Europa y pasar a incrementar la larga lista de estrellas que recalan en la liga árabe en estas últimas temporadas”.

El mismo medio español confirmó que el interés en Luis Díaz es un pedido expreso de la máxima figura del club, Cristiano Ronaldo. “Cristiano quiere al colombiano arrancando desde la banda para que le sirva balones”, explicó Sport, evidenciando el rol específico que el astro portugués ve en ‘Lucho’.

Más noticias: ‘Sister Hong’: el hombre que engañó a 1.000 hombres disfrazado de mujer y grabó todo

PUBLICIDAD

El diario catalán fue más allá, señalando que “la apuesta del Al-Nassr también ha ganado enteros al comprobar que es el único club que puede pagar los 100 millones deseados por el Liverpool”. Esto resolvería la “primera gran barrera” del costo del traspaso, dejando como “segundo escollo” únicamente la voluntad del propio Luis Díaz.

A pesar de este gigantesco interés y la tentadora oferta económica, la prioridad de ‘Lucho’ se mantiene firme: su deseo es permanecer y triunfar en Europa. Ante esta situación, Díaz preferiría cambiar de equipo dentro del viejo continente antes de considerar una llegada al fútbol de Arabia Saudita, lo que añade un velo de incertidumbre a uno de los movimientos más esperados del mercado.